Поклонники прощаются с Градским: «Перед ним надо встать на колени»

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 188

К театру «Градский Холл» стекаются многочисленные фанаты маэстро, который скончался 28 ноября.

Фото, видео: globallookpress / Anatoly Lomokhov

Тема:
Умер Александр Градский

Многочисленные поклонники пришли проститься с композитором, певцом и музыкантом Александром Градским. Они поделились с 5-tv.ru своими переживаниями и словами скорби.

«Александр Борисович, конечно, человек с большой буквы. Царство небесное! Сколько он певцов, музыкантов произвел! Легенда, что там говорить? Слов нет!» — поделился один из ценителей.

Люди стоят в огромной очереди к театру, которым руководил маэстро «Градский Холл». Все они несут цветы. Многие не сдерживают слез.

«Он боролся с пошлостью в искусстве держал планку нравственности. Это главное для меня в его искусстве. Его верность этому призванию нести свет людям. Он это нес своим творчеством и всем своей жизнью, своим поведением», — рассказал другой поклонник.

«Мало того, что человек-эпоха, это титан. Глыба русского рока, перед которым надо встать на колени. Знаете, это на века!» — считает пришедший на панихиду мужчина.

Состояние здоровья Градского обострилось еще в сентябре этого года после перенесенного коронавируса. Он скончался на 73-м году жизни 28 ноября в одной из столичных больниц. Причиной смерти стал ишемический инсульт. Местом последнего пристанища станет Ваганьковское кладбище Москвы. Именем музыканта и поэта могут назвать улицы и сквер на его малой родине — в городе Копейске Челябинской области.

Ранее 5-еtv.ru рассказывал об истории знакомства Александра и Градского и Марины Коташенко.

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