Совсем одна: детям не разрешили поддержать вдову Градского на прощании
Стали известны неожиданные детали прощания с Градским в Москве
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
37-летняя Марина Коташенко была вне себя от горя: у гроба мэтра не смогла сдержать слез.
Смерть народного артиста России, поэта-песенника Александра Градского стала серьезным ударом для его молодой супруги — актрисы Марины Коташенко. 37-летняя женщина лишилась поддержки, главной опоры в жизни. У гроба любимого на церемонии прощания она была совсем одна: даже дети не пришли ее поддержать.
Когда тело покойного мэтра доставили в «Градский Холл», Коташенко немедля устремилась к нему, затем села в первом ряду и затряслась: облаченная во все черное вдова музыканта беззвучно рыдала.
Молодая женщина прожила с гением почти 18 лет. Она родила ему двоих наследников — Ивана и Александра. Первого, вероятно, не взяли на прощание, поскольку слишком мал — ему всего три года. Но по какой причине с мамой не присутствовал семилетний наследник — неясно. Не исключено, что будь он рядом, Марина Коташенко чувствовала бы себя немного спокойнее и не так одиноко.
Как пишет KP.RU, по решению вдовы Градского, на Ваганьковском кладбище столицы, где похоронили гения, вести съемку было запрещено. Остается надеяться, что детей Коташенко и Градского все же пустили к памятному месту, чтобы проводить отца в последний путь. Старшие наследники артиста от предыдущих отношений — Мария и Даниил — присутствовали и на церемонии прощания, и при захоронении гроба.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с церемонии прощания с Александром Градским в «Градском Холле».
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