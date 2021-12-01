Плакал весь зал: друзья и коллеги Александра Градского прощаются с маэстро

Каждый из пришедших проститься с Александром Градским не стеснялся своих слез. Панихида по артисту проходила в зале «Градский Холл». Кадры, на которых запечатлены моменты прощания с маэстро, публикуются в сети.

Очередь на прощание с Градским растянулась на сотни метров. Из-за большого количества желающих проводить в последний путь артиста, церемонию пришлось продлить. Журналист Игорь Рабинер, присутствовавший в зале, отметил, что во время выступления молодых артистов, плакали не только они сами, но и весь зал.

В театр имени Градского пришли друзья, коллеги и ученики композитора. Каждый из стоявших на сцене старался найти правильные слова, чтобы достойно проводить мэтра эстрады.

«Александр Борисович всегда, когда мы с ним разговаривали, старался меня успокоить. Я человек с Кавказа, с темпераментом, он всегда говорил мне: успокойся, занимайся только музыкой. Были случаи, когда мне действительно нужен был отцовский совет. Но отцу я не мог звонить, я звонил Александру Борисовичу. Он давал мне мужские советы. Он был настоящий мужчина», — с глубокой горечью произнес подопечный наставника, победитель проекта «Голос» Селим Алахяров.

Тяжелее всего в эти минуты было вдове музыканта Марине Коташенко. Поначалу она старалась мужественно держать себя в руках, но у гроба почившего супруга дала волю эмоциям. На опубликованных с церемонии кадрах видно, как тяжело ей слушать речи коллег и друзей композитора. Она часто опускала голову на руки и вытирала проступающие слезы.

Состояние здоровья Градского обострилось еще в сентябре этого года после перенесенного коронавируса. Он скончался на 73-м году жизни 28 ноября в одной из столичных больниц. Причиной смерти стал ишемический инсульт. Местом последнего пристанища станет Ваганьковское кладбище Москвы. Именем музыканта и поэта могут назвать улицы и сквер на его малой родине — в городе Копейске Челябинской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эрнст простился с Александром Градским.