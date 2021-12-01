Видео: как выглядит могила Александра Градского после похорон

Кумир миллионов упокоился на Ваганьковском кладбище столицы. Проводить его в последний путь пришли сотни людей.

В Москве простились с выдающимся певцом и композитором, поэтом-песенником Александром Градским. Церемония прощания с гением состоялась в некогда принадлежавшем ему театре — «Градский Холл», затем гроб с телом доставили на Ваганьковское кладбище столицы. Могила мэтра утонула в цветах: проводить в последний путь его пришли и близкие, и друзья, и коллеги, и поклонники.

На представленных кадрах заметно, что на месте захоронения тела Александра Борисовича еще нет никакого памятника. Над землей возвышается только деревянный крест, который положен по христианским традициям. На нем закреплена фотография: молодой Градский словно окидывает пришедших проститься грустным взглядом.

Известно, что, выбрав местом для упокоения Градского Ваганьковское кладбище, родственники вероятно нарушили его последнюю волю. Великий мэтр мечтал быть похороненным рядом с матерью, которая ушла из жизни еще в его юности — на Кузьминском кладбище Москвы. Музыкант не раз признавался, что с родительницей его связывает нечто большее, чем просто кровное родство. Он любил ее, кажется, больше самой жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что означает день смерти Александра Градского — 28 ноября — и почему он так символичен.