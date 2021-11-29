Мама позвала? Что означает день смерти Александра Градского

Народный артист России ушел из жизни ночью 28 ноября. На часах было около 02:00.

Выдающийся поэт, певец и композитор Александр Градский скоропостижно скончался 28 ноября. Этот день имеет особое значение в жизни маэстро и связан с самой главной женщиной в его судьбе — любимой мамой.

По традиции, каждое последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В 2021-м праздник выпал на 28 число. День, когда не стало гения. Как заметил телеведущий Андрей Малахов, Градского с родительницей Тамарой Павловной объединяло очень многое: она дышала искусством, от того и пошла учиться в ГИТИС, именно она после переезда из Челябинской области в Москву отвела наследника в музыкальную школу и привила истинную любовь к творчеству, именно эта женщина заставила гения поверить в себя и свой талант.

Мама для Александра Борисовича была всем миром. Но к сожалению, ее жизнь продлилась недолго: Тамары Павловны не стало, когда будущий гений был еще подростком. До 16 лет музыкант носил фамилию отца — Фрадкин, но после трагедии решил, что обязан взять материнскую и прославил ее на всю страну.

«Его просьба быть похороненным рядом с матерью в Москве на Кузьминском кладбище будет исполнена», — заметил Малахов в выпуске, посвященном жизни и смерти гения.

В свою очередь в театре «Градский Холл» сообщили, что певца и композитора Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище 1 декабря в 13:30. Гражданская панихида состоится в театре с 10:00 до 12:00.

Между тем, в ходе расследования удалось восстановить детальную картину последних дней жизни Градского. Оказалось, что состояние здоровья музыканта резко ухудшилось 26 ноября. Он попросил близких довести его до ванной комнаты, поскольку сам не мог ходить, затем потерял сознание и не приходил в себя больше часа. Медики констатировали: это — последствия перенесенного в сентябре коронавируса. К несчастью, творцу не удалось полностью побороть коварную инфекцию — на ее фоне случился инфаркт головного мозга.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кому может достаться все многомиллионное наследство Александра Градского.