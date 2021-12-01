Звезда «Битвы экстрасенсов» скончалась от последствий коронавируса

Звезда мистического шоу «Битва экстрасенсов» Ольга Седова скончалась от последствий COVID-19. Печальную весть сообщил ее друг шаман Карагай на своей странице в Instagram.

В середине ноября 52-летняя Седова почувствовала себя плохо, но от госпитализации отказалась, сославшись на обычную простуду. На следующий день экстрасенсу стало еще хуже. Когда она оказалась на больничной койке состояние ее врачи оценили как тяжелое.

Медики сразу подключили известную пациентку к аппарату искусственной почки и ИВЛ. Как рассказал ее сын Константин, она также, была на аппарате искусственного кровообращения. Однако никакие меры не спасли пациентку.

«Коварная болезнь забрала ее слишком рано», — заявил Карагай в беседе с Дни.ру.

Instagram @karagai.kam

Кроме того, сын переживает и за то, что не сможет похоронить маму, потому что сам сейчас болеет коронавирусом и выходить из дома ему запрещено. По его словам, в последний путь Седову проводит ее дочь.

Седова была участницей 11 сезона «Битвы экстрасенсов» в 2011 году. Зрителям она сразу полюбилась, но победить ей так и не удалось. Покинув шоу, она продолжила вести магические практики и стала парапсихологом высшей категории.

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