Стала известна причина смерти Александра Градского

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Василий Заика
Эксклюзив 12 313

Композитор, поэт и певец скончался ночью 28 ноября в реанимации московской клиники.

Стала известна причина смерти Александра Градского

Фото: ТАСС / Ruslan Shamukov

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5-tv.ru стала известно причина смерти народного артиста РФ Александра Градского. 72-летний композитор, поэт и певец инсульт. Музыкант находился в нейрореанимации московской клиники. У знаменитости произошел инфаркт головного мозга. 

Александр Градский скончался не приходя в сознание ночью 28 ноября в 02:10. 26 ноября один из основоположников русского рока был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. Кроме прочего, артист в сентябре он перенес коронавирус.

На счету Александра Градского звания заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ и Приднестровской Молдавской Республики, лауреата Государственной премии РФ. Помимо работы в мегапопулярном проекте «Голос» он являлся художественным руководителем театра «Градский Холл».

Градский автор более чем 200 песен, на многие из которых написал на собственные стихи. Выпустил несколько десятков альбомов. Среди самых известных и любимых россиянами — «Песня о друге», «Песня о свободе», «Памяти поэта», «Южная прощальная», «Антиперестроечный блюз». Написал музыку к двум десяткам художественных и анимационных фильмов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главных женщинах в жизни Александра Градского.

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