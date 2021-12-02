Поклонники ожидают, что Александра Градского в «Голосе» заменит его сын
После смерти маэстро кресло жюри в песенном конкурсе оказалось пустым.
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya via Russian Look
Заменить скончавшегося Александра Градского в кресле жюри в шоу «Голос» может его сын Даниил. Об этом пишет NEWS.ru. Особенно этого ждут поклонники артиста.
«Он талантливый, и это было бы символично. Даже фамилию на кресле наставника менять не придется», — приводит издание слова одной из фанаток Александра Градского.
Известно, что Даниил Градский выступал в слепых прослушиваниях в «Голосе», однако никто из членов жюри не повернулся к нему. Отец позже заявил, что наследник плохо спел.
Певица Пелагея призналась, что авторам шоу очень трудно найти замену маэстро. Она отметила, что окончательное решение о том, что делать с финальными выпусками руководство Первого канала пока не приняло. Предполагалось также, что заменить Градского может Лев Лещенко, но тот отказался.
Александра Градского не стало в ночь на 28 ноября. Ему было 72 года. За два дня до этого певца экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт, вскоре он скончался. Причиной назван инфаркт головного мозга. Как писал 5-tv.ru, похоронили маэстро на Ваганьковском кладбище.
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