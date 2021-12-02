Врачи пытаются не допустить сепсиса у лежащей в коме Марины Хлебниковой

Певица Марина Хлебникова продолжает находиться в медикаментозном сне после госпитализации в больницу «скорой помощи» имени Склифосовского.

По информации 5-tv.ru, она находится в стабильно тяжелом состоянии. Улучшений пока не наблюдаются.

Сколько времени займет восстановление Хлебниковой после пожара?

Главной опасностью сейчас является заражение крови, которое пытаются не допустить лечащие врачи. При ее состоянии это может привести к развитию сепсиса. Знаменитости регулярно колются антибиотики, а также проводится лечение ожога глаз и лица.

Снискавшая в 90-е годы популярность певица Марина Хлебникова серьезно пострадала 18 ноября в ходе пожара, который произошел поздно вечером в ее квартире в Москве. Предварительно, знаменитость в состоянии алкогольного опьянения заснула с сигаретой в руках, что привело к возгоранию. Среди версий также рассматривается короткое замыкание.

У 56-летней певицы диагностированы ожоги 20% тела. Больше всего в области головы. Ей предстоит длительное восстановление и множество операций. Есть риск, что она никогда не сможет петь.