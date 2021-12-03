Смерть Градского, Гаркалина и Руслановой связали с затмениями и Кровавой Луной

Кровавая Луна, которая стала эффектным продолжением коридора лунных затмений, принесла череду смертей великих людей. Сначала после долгой борьбы за жизнь в реанимации скончался артист и педагог Валерий Гаркалин, затем любимая россиянами актриса, женщина с редкой судьбой Нина Русланова, на днях похоронили легендарного музыканта Александра Градского. Все эти трагедии неслучайны, уверена таролог Марианна Абравитова.

«Это, естественно, провокация. Может быть, кто-то из них немного бы дольше прожил, хоть люди и пожилые, и со своими проблемами в физическом смысле. Но вот такие лунные затмения, мощные, яркие, они, конечно, провоцируют смерти, как бы подталкивая людей к пропасти», — сказала эксперт в беседе с 5-tv.ru.

Астрологи отмечают, что гибель каждого из знаменитых деятелей культуры пришлась на упомянутый коридор затмений, который стал самым длинным за последние пять веков. А завершившая его багряная Луна спровоцировала так называемую кровавую пятницу, что и привело к череде несчастий.

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Звездочеты и экстрасенсы предупреждают: в начале декабря, до 4 числа, нужно быть особенно осторожными, внимательными, нельзя относиться безответственно к своему здоровью. Но карты таро Марианны Абравитовой предрекают нечто более зловещее.

«Мы стоим на пороге нового коридора, только он ни к каким затмениям не относится. Это некий энергетически черный такой коридор до конца года. Как раз он-то и заберет основную массу людей, которых мы знаем… Именно в декабре и в августе каждый год открывается такой коридор, когда больше всего смертей, большее количество каких-то техногенных происшествий, катаклизмов природных», — сказала таролог.

Эксперт отметила, что темные силы отнимают не только жизни знаменитых и популярных людей. Рядовые граждане также становятся их жертвами, просто о них знают и горюют лишь близкие люди. При этом черная система затмений охотится на всех вне зависимости от положения в обществе.

«И вот сейчас, начиная с середины декабря, как раз этот коридор открывается. Мы с вами услышим еще много значимых фамилий, это известные люди, которые будут затянуты в этот темный коридор и уйдут с этой Земли», — заключила Абравитова.

Все в тройке звезд, которых потеряла страна в ноябре, боролись за жизнь после коронавируса. Русланову и Гаркалина недуг уморил в больничных стенах. Война Градского, казалось, была выиграна. Он поправился, вернулся домой, тут же отправился на работу, не дав себе времени на реабилитацию, позаботился о возлюбленной — женился спустя 17 лет и написал завещание. Думал, на всякий случай, оказалось, едва успел.

Несколько раз до последней госпитализации ему становилось плохо, в том числе на съемках шоу «Голос», где он был наставником. Кончина была настолько скоропостижной, что теперь, пишет WMJ.ru, поклонники не могут представить, кто же сможет заменить одного из самых любимых педагогов. Высказывается даже предложение посадить в красное кресло сына маэстро, тоже музыканта, Даниила Градского.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, молодая вдова Александра Градского рассказала о мистике в квартире после его смерти.