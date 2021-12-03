Молодая вдова Градского рассказала о мистике в квартире после смерти мэтра

Смерть народного артиста России Александра Градского окутана мистицизмом. Кто-то считает, что он неспроста ушел на тот свет в День матери, а кто-то рассказывает жуткие вещи, которые происходят в местах, где любил бывать великий мэтр. Например, в его квартире.

В одном из интервью известный журналист Никита Турчин признался, что вдова гения — актриса Марина Коташенко — рассказала ему о странном совпадении после трагедии. По словам мужчины, в доме, где проживали супруги, все вдруг замерло и стихло. Так же, как в любимом театре Александра Борисовича — в «Градском Холле».

«Могу вам сказать инсайдерскую информацию. В день его смерти остановились часы в квартире, часы в театре. Такая таинственная история», — цитирует представителя СМИ портал BLITZ+.

Деловая газета Взгляд напоминает, что знаменитого поэта-песенника, композитора Александра Градского не стало 28 ноября. Его сердце остановилось примерно в 02:00. Незадолго до трагедии артист перенес коронавирусную инфекцию, вскоре начал жаловаться на жуткую слабость, а в последние дни жизни не мог самостоятельно добраться даже до ванной комнаты.

Точная причина смерти народного артиста России — инфаркт головного мозга. У него остались 37-летняя вдова Марина Коташенко и двое несовершеннолетних детей. Молодая женщина очень тяжело переживает случившееся. Она не ожидала, что муж скончается в 72 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Александр Градский сказал на прощание Пелагее, Диме Билану и Леониду Агутину.