«Просыпаюсь от дикой боли»: врачи не смогли помочь страдавшей болезнью Паркинсона Нине Ургант

Внук актрисы Иван Ургант показывал бабушку лучшим врачам, но даже они ничем не могли помочь.

Звезда советского кино Нина Ургант скончалась сегодня, 3 декабря, на 93-м году жизни. Как стало известно, в последние годы она почти не выходила из дома и не приглашала гостей.

Знаменитая бабушка известной всей стране актерской династии страдала от тяжелого недуга. Как известно, несколько лет назад врачи диагностировали у нее болезнь Паркинсона. Это хроническое заболевание нервной системы в результате которого поражаются нейронные клетки головного мозга.

В прошлом году актриса признавалась журналистам, что ее самочувствие оставляет желать лучшего, но она не удивляется, ведь она недавно отметила 91- летие.

«Каждый день просыпаюсь от дикой боли в позвоночнике. Мечтаю, чтобы она когда-нибудь прекратилась», — делилась знаменитость.

Внук актрисы, телеведущий Иван Ургант показывал бабушку лучшим врачам и возил в Израиль, но те лишь развели руками — болезнь вылечить невозможно.

Иван Ургант трогательно простился с бабушкой: «Почему только она меня выбрала?»

В начале этого года стало известно, что состояние здоровья заслуженной артистки РСФСР резко ухудшилось. Актриса рассказывала, что уже практически не может ходить, а ухаживает за ней сиделка.

Нина Ургант родилась в семье офицера в 4 сентября 1929 года в Луге Ленинградской области. Выпускница Ленинградского театрального института имени Островского. Более 30 лет Нина Ургант посвятила Александринскому театру в Петербурге. Также в ее фильмографии более пяти десятков киноработ.

Больше всего она известна зрителям по роли в картине «Белорусский вокзал», где она сыграла медсестру Раю.

Последней ролью в кино Нины Ургант стала работа в картине «Азиат» 2008 года. Творческий путь актрисы отмечен множеством наград в сфере театра и кино.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иван Краско рассказал о последнем разговоре с Ниной Ургант.