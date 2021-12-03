«Просыпаюсь от дикой боли»: врачи не смогли помочь страдавшей болезнью Паркинсона Нине Ургант
Страдающая болезнью Паркинсона Нина Ургант жаловалась на сильные боли
Фото: ТАСС / Метцель Михаил
Внук актрисы Иван Ургант показывал бабушку лучшим врачам, но даже они ничем не могли помочь.
Звезда советского кино Нина Ургант скончалась сегодня, 3 декабря, на 93-м году жизни. Как стало известно, в последние годы она почти не выходила из дома и не приглашала гостей.
Знаменитая бабушка известной всей стране актерской династии страдала от тяжелого недуга. Как известно, несколько лет назад врачи диагностировали у нее болезнь Паркинсона. Это хроническое заболевание нервной системы в результате которого поражаются нейронные клетки головного мозга.
В прошлом году актриса признавалась журналистам, что ее самочувствие оставляет желать лучшего, но она не удивляется, ведь она недавно отметила 91- летие.
«Каждый день просыпаюсь от дикой боли в позвоночнике. Мечтаю, чтобы она когда-нибудь прекратилась», — делилась знаменитость.
Внук актрисы, телеведущий Иван Ургант показывал бабушку лучшим врачам и возил в Израиль, но те лишь развели руками — болезнь вылечить невозможно.
Иван Ургант трогательно простился с бабушкой: «Почему только она меня выбрала?»
В начале этого года стало известно, что состояние здоровья заслуженной артистки РСФСР резко ухудшилось. Актриса рассказывала, что уже практически не может ходить, а ухаживает за ней сиделка.
Нина Ургант родилась в семье офицера в 4 сентября 1929 года в Луге Ленинградской области. Выпускница Ленинградского театрального института имени Островского. Более 30 лет Нина Ургант посвятила Александринскому театру в Петербурге. Также в ее фильмографии более пяти десятков киноработ.
Больше всего она известна зрителям по роли в картине «Белорусский вокзал», где она сыграла медсестру Раю.
Последней ролью в кино Нины Ургант стала работа в картине «Азиат» 2008 года. Творческий путь актрисы отмечен множеством наград в сфере театра и кино.
Ранее 5-tv.ru писал, что Иван Краско рассказал о последнем разговоре с Ниной Ургант.
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