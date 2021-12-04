Ургант рассказал о детстве с великой бабушкой: «Ванята, приезжай!»

Один за другим уходят от нас в мир иной великие люди творчества — музыканты, актеры и деятели искусств. Недавно присоединилась к небесному театру и Нина Ургант — актриса ушла из жизни в возрасте 92 лет. И, несмотря на то, что поклонники тяжело переживают ее уход, сложнее всего, разумеется, семье — в том числе ее внуку, популярному телеведущему и актеру Ивану Урганту.

Именно ее любовь, забота и воспитание подарили нам его талант — Ургант стал человеком творчества уже в третьем поколении. С бабушкой у него были особые отношения — прямая и честная, она сочетала в себе способность баловать любимого внука и ругать его, на чем свет стоит, не выбирая выражений.

Иван Ургант: «Меня бабушка часто называет Андрюшей»

Маленькому Ване досталось много бабушкиного внимания — его родители развелись, когда будущей звезде был всего годик, а поток мужчин, увивавшихся за его красавицей-бабушкой, иссяк. Телеведущий признался ТАСС, что исполнял роль ее мужчины — она кормила и обстирывала его, покупала вещи и возила на машине.

«Хотя она работала и была крайне занята. Я полагаю, мне перепало гораздо больше, чем папе, поэтому меня бабушка часто называет Андрюшей (отец Ивана — актер Андрей Ургант). Ну и, собственно, я ее бабушкой никогда не называл», — признался телевдущий.

Машина запомнилась ему больше всего — все детство Урганта его бабушка выгодно отличалась от прочих членов семьи. Веселая и молодая женщина забирала внука из детского сада на красных «Жигулях», дома у нее стоял большой цветной телевизор «Рубин», который она наотрез отказывалась менять, и хранила на сберкнижке крупную сумму денег — ей было приятно думать, что, в случае необходимости, она может просто пойти и купить новый автомобиль.

Наставила на творческий путь и крепко ругала

Именно Нина Ургант поспособствовала творческой карьере внука — его юность прошла в ложе помощника режиссера, и он смотрел на то, как его бабушка заставляет зрителей поверить в реальность ее образов. Да и гитару, на которой телеведущий научился играть, он нашел в бабушкиной квартире — Иван переделал «семиструнку», на которой играл еще Высоцкий, когда заходил в гости, в шестиструнную, и куда только ее не возил. Бабушка не могла его научить, хотя долгое время телеведущий был уверен, что актриса прекрасно играет — в фильме «Белорусский вокзал» за нее играли сразу два музыканта.

Несмотря на заботу и жертвенность, слов Нина Ургант не выбирала. И неважно, кто перед ней — внук или начальство, сглаживать углы она не станет.

«Она не будет говорить: „Ванечка, мне кажется, тебе стоит задуматься над тем, есть ли тебе десерт или нет“. Она скажет: „Что-то ты размордел, это непорядок!“ Или: „Немедленно соберись! Мне не нравится, как ты говоришь, перестань тараторить! Что ты все время ржешь, как гиена?“ И так далее», — вспоминал Иван Ургант.

Ему даже пришлось менять слова, цитируя ее — вместо «обалдеть» актриса использовала другое, исконно русское слово, которое телеведущий разместил бы на фамильном гербе крупными буквами.

Иван Ургант трогательно простился с бабушкой: «Почему только она меня выбрала?»

Лучший подарок для Нины Ургант — больная беременная кошка

В то же время она приютила американца, приехавшего к Ивану учиться по обмену, и стирала за двумя «здоровенными лбами», успевая репетировать роль гамлетовской Гертруды. Заботиться она любила — ее внук вместе с отцом были уверены, что лучший подарок любимой бабушке — это больная беременная кошка, сперва будет, кого лечить, а потом и котята будут.

В последнее время они общались не так много — дела, карьера. Но кто станет считать время, проведенное с любимой бабушкой? В воспоминаниях Ивана Урганта всегда останется то, как он ездил к ней: «Ванята, приезжай» — и вот он уже мчится.

«Сначала кормит, потом чай пьем, разговариваем. Я и она. И коты. А потом у меня свет, у нее свет. У нее детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду… А утром мы еще на дачу поедем. И я обязательно на переднем сиденье. Как будто бы я уже взрослый…» — вспоминал бабушку телеведущий в своем Instagram-аккаунте.

Роли в кино, театре и немного хаотичная, но счастливая семья — длинная жизнь актрисы, прожитая ярко и честно, вполне достойна служить примером новым поколениям.

Вспоминать Нину Ургант будут и коллеги — ее карьера в театре и кино достойна быть, если не эталоном, то где-то очень близко к нему. Недавно 5-tv.ru вспоминал о ее творческом пути и главных ролях — она не играла их, она их проживала.