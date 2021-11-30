«Наконец-то помер»: психолог Степанова оскорбила покойного Градского и его жену

Решившая хайпануть на смерти маэстро блогер получила обратный эффект — фолловеры массово отписываются от ее страниц в соцсетях.

Популярный психолог и блогер Вероника Степанова потеряла сотни подписчиков из-за хайпа на смерти народного артиста РФ Александра Градского, которого и похоронить еще не успели. Известная любовью к острому словцу дама жестко и оскорбительно высказалась о самом музыканте и его вдове Марине Коташенко, заявив, что молодая красавица не может нарадоваться освобождению от пожилого супруга.

«Сегодня наконец-то помер Градский. Как, должно быть, громко в ванной поет его молодая жена: „Прощайте, седые яички, я буду сильно по вам скучать“», — сказала Степанова в одном из видео.

Эффекта, которого ожидала психолог не последовало. Если только она не хотела сократить свою аудиторию. Градский, хоть и состоял в неравном браке (разница в 30 лет), но, стоит отметить, не создавал скандалов, тихо и счастливо жил с Коташенко 17 лет, воспитывал общих детей, не забывая и о детях от прошлых отношений. Женился и составил завещание за месяц до смерти — из-за проблем со здоровьем решил позаботиться о будущем семьи заранее.

Все или ничего: какое наследство Градского получит его последняя избранница?

Instagram @veronik20011

Артист пользовался всенародной любовью, и унизительное высказывание в его адрес было встречено бурно. При этом прежде блогер уже смеялась над неравным браком Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой, называя режиссера сморщенным Кощеем Бессмертным и другими словами.

Степанова называет себя клиническим психологом, кандидатом психологических наук и членом Российской Психотерапевтической Ассоциации. На ее YouTube-канал подписаны более двух миллионов человек. В комментариях фолловеры Вероники Степановой писали, что шокированы ее грубостью. Обескуражены, даже те, кто знаком с едкой манерой общения блогера. Некоторые предполагали, что у психолога личная неприязнь к звездной паре.

Народного артиста РФ, музыканта-мультиинструменталиста и поэта, одного из первых русских рокеров Александра Градского не стало в ночь на 28 ноября. Ему было 72 года. 26 числа певца экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт, вскоре он скончался. Причиной назван инфаркт головного мозга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где и когда состоятся церемония прощания и похороны Градского.