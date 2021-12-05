Стала известна причина смерти режиссера Марка Рудинштейна

Режиссер и создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн скончался в воскресенье, 5 декабря, в возрасте 75 лет. По данным 5-tv.ru, кинодеятеля госпитализировали с сердечным приступом 17 ноября, ему также диагностировали инсульт.

25 числа медики ввели знаменитого пациента в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. До сегодняшнего дня его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Кроме того, врачи говорили об отрицательной динамике. В воскресенье, 5 декабря, стало известно, что Марк Рудинштейн скончался, так и не приходя в сознание.

Стоит отметить, за два месяца до сердечного приступа и инсульта продюсер уже оказывался на больничной койке — ему проводили экстренную операцию на сердце.

При этом в 2020-м советский и российский продюсер, актер и кинокритик объявил, что у него рак предстательной железы. Тогда Рудинштейн ограничил контакты с внешним миром, а день рождения планировал провести дома. Массовое празднование рисковало окончиться неприятными последствиями, ведь в стране в этот период действовал режим самоизоляции из-за начавшейся эпидемии коронавируса. Однако звезде удалось пережить этот сложный период.

Марк Рудинштейн — советский и российский продюсер, актер, заслуженный работник культуры России. Создатель и продюсер кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», организатор кинопремии «Золотой овен».

За его особое обаяние и своеобразный типаж актер — Рудинштейн не был замечен в одном амплуа. Любая его роль, даже второго плана, получалась яркой и запоминающейся. За одну из них, в многосерийном проекте «Вольф Мессинг» артист получил премию «Золотой носорог». Но, самым важным для себя фильмом Марк Рудинштейн считал картину «Бабий яр».

Помимо творческого наследия Марк Рудинштейн оставил после себя дочь Наталью, а так же внуков и даже правнуков.

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