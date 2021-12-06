Точка невозврата: можно ли было спасти Александра Градского

Музыкант до последнего дня всего себя отдавал работе.

Вся страна скорбит по ушедшему из жизни музыканту, композитору, одному из первых рокеров Советского Союза Александру Градскому. Маэстро умер на 72-м году жизни. Многолетний наставник шоу «Голос» работал на износ почти до последнего своего дня, не бросая съемки.

Кадры с Градским на каталке во время съемки шоу «Голос» появились в сети

Градский признавался, что боялся подвести коллег по проекту. Самоотверженность знаменитости, увы, оказалась чревата тяжелейшими последствиями. Поклонники и сегодня задаются вопросом: а можно ли было спасти маэстро?

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев поделился мнением, что медикам стоило запретить Градскому приезжать в таком состоянии на съемочную площадку. Свое мнение он высказал в эфире шоу Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись».

«Во-первых, не пускать его на передачу. Было видно, что это пагубно для него. И кончилось оно соответствующе, как и должно было кончиться», — констатировал эксперт.

Он добавил, что наставник нуждался в поддержке, в частности, от коллег по телевизионному шоу. Чрезмерное чувство ответственности не должно идти впереди собственного здоровья, считает специалист.

«Было видно, что человек страдает выраженной дыхательной недостаточностью. Он в вынужденном положении находился, полулежа. Наличие большого абдоминального синдрома. Органы дыхания у него страдали. Он курил много и продолжал курить. На износ легкие. И, конечно, перенесенная коронавирусная инфекция. Гипоксия выраженная, нехватка кислорода в организме. Вентилятор помогает, но эмоционально. Он должен быть на кислороде. Там метаболический синдром», — подчеркнул пульмонолог.

По мнению Пурясева, пока артисты не начнут ответственнее относиться к своему здоровью, страна продолжит хоронить великих.

«Если идти таким путем, мы будем терять наши таланты», — подытожил он.

Народного артиста России Александра Градского не стало в ночь на 28 ноября. Ему было 72 года. За два дня до этого певца экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Несмотря на усилия врачей, спасти маэстро не удалось. Причиной смерти назван ишемический инсульт. Выдающийся композитор похоронен 1 декабря на Ваганьковском кладбище в Москве.

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