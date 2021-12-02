Кадры с Градским на каталке во время съемки шоу «Голос» появились в сети

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Анна Павлова
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Наставник проекта до последнего приезжал на съемочную площадку, превозмогая боль в ногах и плохое самочувствие.

Кадры с Градским на каталке во время съемки шоу «Голос» появились в сети

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Тема:
Умер Александр Градский

Опубликованы кадры с умирающим композитором и наставником шоу «Голос» Александром Градским. На них видно, что наставника привезли на съемки проекта на специальной кровати с одеялом и подушкой. Снимки опубликовал StarHit.ru.

Градский до последнего приезжал в съемочный павильон шоу. Несмотря на боли в ногах и дурное самочувствие, он продолжал работу с подопечными, помогал готовить музыкальные номера. Как пишет издание, на площадке ему не раз становилось плохо из-за экстремально низкого давления.

«Александра Борисовича привозили на носилках, таких, знаете, медицинских, на колесиках. Перекладывали в кресло, снимали выпуск и снова погружали обратно», — отметил источник издания.

Фото предоставлено starhit.ru

Он добавил, что Градский едва мог говорить, но был настроен позитивно, даже успокаивал организаторов тем, что к следующим выпускам поправится и будет огурцом.

Во время разговора с другим наставником — Леонидом Агутиным, — который был сильно удивлен, почему артист не может ходить, Градский лишь отмахнулся. Он оправдался тем, что боялся упасть и всех подвести. Обещал, как только закончатся съемки и у него появится больше времени, он начнется заниматься и разрабатывать больные ноги.

Видео предоставлено starhit.ru

Но планам народного артиста РФ не дано было свершиться. Одного из первых русских рокеров Александра Градского не стало в ночь на 28 ноября. Ему было 72 года. За два дня до этого певца экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт, вскоре он скончался. Причиной назван инфаркт головного мозга.

Ранее на Первом канале рассказали, что покажут в эфире выпуски, в которых успел сняться композитор. Остальные эпизоды отснимут уже с тремя наставниками: Леонидом Агутиным, Димой Биланом и Пелагеей. 5-tv.ru писал, какая судьба ждет шоу «Голос».

Тема:
Умер Александр Градский
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