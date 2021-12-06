Москвичам пообещали рекордный снегопад и полную аномалий зиму

На Москву надвигается сильнейший за послевоенную историю метеонаблюдений снегопад, предупредил жителей столицы едущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Седьмого декабря 2021 года на столичный регион обрушится снегопад, которого в этот день не было с 1949 года», — написал специалист в своем Instagram.

Комментируя прогнозы в беседе с 5-tv, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, к каким погодным сюрпризам стоит готовиться в ближайшие дни москвичам. По его словам, другие природные явления на этой неделе также будут «не сахар» для столичного региона.

«Дело в том, что к Москве приближается с юго-запада циклон. В литературе это явление носит название „выход южного циклона“. Если читатель или зритель слышит такое сочетание, всегда нужно готовиться к неблагоприятным условиям», — отметил синоптик.

По словам Вильфанда, помимо снегопада в столице во вторник ожидается сильный ветер до 15 метров в секунду. В первой половине ночи температура воздуха составит –3…–5 градусов. По области столбики термометров опустятся до –7 градусов. Местами может образоваться лед на поверхности деревьев и проводов. Кроме того, снежный покров может создать трудности для дорожного движения.

А на следующий день застать водителей врасплох может гололедица. Выпавший снег начнет подтаивать, что приведет к образованию наледей, предостерег Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра также указал, что предстоящая зима в целом будет переменчивой и богатой как на аномальное количество оттепелей, так и на суровые для столичного региона морозы.

«Нынешняя зима будет неоднородной. Нормальная погода будет встречаться не очень часто, а будет состоять из эпизодов либо очень теплой погоды, либо заметных похолоданий», — резюмировал синоптик.

Ранее 5-tv писал, что петербуржцев ждет «ядреная» зима.