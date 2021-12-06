Москвичам пообещали рекордный снегопад и полную аномалий зиму
Столица близка к тому, чтобы вслед за Петербургом побить погодный рекорд.
Фото, видео: ТАСС / MAXIM SHIPENKOV; 5-tv.ru
На Москву надвигается сильнейший за послевоенную историю метеонаблюдений снегопад, предупредил жителей столицы едущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Седьмого декабря 2021 года на столичный регион обрушится снегопад, которого в этот день не было с 1949 года», — написал специалист в своем Instagram.
Комментируя прогнозы в беседе с 5-tv, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, к каким погодным сюрпризам стоит готовиться в ближайшие дни москвичам. По его словам, другие природные явления на этой неделе также будут «не сахар» для столичного региона.
«Дело в том, что к Москве приближается с юго-запада циклон. В литературе это явление носит название „выход южного циклона“. Если читатель или зритель слышит такое сочетание, всегда нужно готовиться к неблагоприятным условиям», — отметил синоптик.
По словам Вильфанда, помимо снегопада в столице во вторник ожидается сильный ветер до 15 метров в секунду. В первой половине ночи температура воздуха составит –3…–5 градусов. По области столбики термометров опустятся до –7 градусов. Местами может образоваться лед на поверхности деревьев и проводов. Кроме того, снежный покров может создать трудности для дорожного движения.
А на следующий день застать водителей врасплох может гололедица. Выпавший снег начнет подтаивать, что приведет к образованию наледей, предостерег Вильфанд.
Научный руководитель Гидрометцентра также указал, что предстоящая зима в целом будет переменчивой и богатой как на аномальное количество оттепелей, так и на суровые для столичного региона морозы.
«Нынешняя зима будет неоднородной. Нормальная погода будет встречаться не очень часто, а будет состоять из эпизодов либо очень теплой погоды, либо заметных похолоданий», — резюмировал синоптик.
Ранее 5-tv писал, что петербуржцев ждет «ядреная» зима.
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