Синоптик Малинин пообещал петербуржцам «ядреную» зиму

В этом году зима принесет сильные морозы, предупредил синоптик Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

«Будет хорошая, ядреная зима в этом году. Точно могу сказать, что будет снежной», — сказал он в беседе с «Петербургским дневником».

В Петербурге морозы начались вместе с рабочей неделей. Ночь с воскресенья на понедельник в Северной столице стала самой холодной с начала зимы. Кроме того, температура побила рекорд за 128 лет метеонаблюдений.

«За выходные снега в городе выпало немного, это, конечно, уже не сравнить с тем, что было на минувшей неделе. Нового снегопада петербуржцам бояться не стоит, теперь в городе начались морозы», — добавил Малинин в комментарии для kp.ru.

Он указал, что температура воздуха в первые дни составит около -15 градусов и к концу недели в городе потеплеет до -5.

В то же время руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов добавил, что на этой неделе выпадет снег, не такой обильный, как ранее, но все же именно он окажет влияние на повышение температуры воздуха. При этом температурные качели продолжатся до Нового года и, возможно, даже задержатся на январь.

Ранее 5-tv писал, как Петербург переживает последствия снегопада, захватившего город на Неве почти на неделю.