Посол Украины Мельник призвал Германию устроить «холодный душ» России

Германия должна принять «карательные» меры по отношению к России. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Дипломат обратился к новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. По словам Мельника, Киев возлагает большие надежды на обновленный состав федерального правительства. От лица властей Украины посол сообщил, что страна ждет «мощного голоса» Берлина, который мог бы обеспечить «холодный душ» России.

«Мы призываем все федеральное правительство опубликовать список жестких и болезненных карательных мер против России, включая запрет на «Северный поток-2», если Путин решится на эту войну, несмотря на все предупреждения», — сказал он в интервью газете Berliner Zeitung.

Кроме того, Мельник указал, что на Украине ждут от Шольца дипломатических действий по возвращению Украине Крыма и контроля над самопровозглашенными республиками Донбасса.

Из слов дипломата отчетливо следует, что Украина и Запад все еще подозревают Россию в подготовке к войне. При этом накануне президент РФ Владимир Путин во всеуслышание заявил, что Москва не желает конфронтации с кем-либо и настроена миролюбиво.

Ранее, как сообщал 5-tv, в бундестаге призвали использовать диалог вместо шантажа в отношениях с РФ. Такой ответ прозвучал на предложение закрыть проект газопровода «Северный поток — 2» в случае агрессии России против Украины.