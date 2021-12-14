Прячь улыбку: как коронавирус влияет на зубы и чем их восстановить

Врач-стоматолог Марина Колесниченко заявила в интервью 5-tv.ru, что методика, применяемая для лечения зубов и десен, эффективна и для реабилитации пациентов с 90% поражением легких.

Излечившись от коронавируса, многие пациенты жалуются на последствия перенесенной инфекции. Среди самых распространенных — потеря обоняния, ухудшение памяти, выпадение волос, осложнения на сердце и печени, удар по суставам, а также проблемы с зубами. Влияние вируса на ротовую полость, состояние зубов и способы лечения постковида объяснила в эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник «Beauty Line» Марина Колесниченко.

Причины

«Действие ковида на зубы обусловлено его патологическим фактором: ковид очень токсичен для всей нашей сосудистой системы, фактически вызывая микротромбозы в различных сосудах — от самых мелких до самых крупных», — заявила эксперт.

Из-за того, что сосуды — основное русло для доставки питательных веществ к клеткам и тканям человеческого организма, образование тромбов в них приводит к снижению питания тканей.

«Расшатывание и выпадение зубов — последствия ковида», — добавила стоматолог.

Кроме того, многие пациенты отмечают выпадение волос. Здесь срабатывает сходный механизм: при возникновении мелких тромбов и закупоривании мелких сосудов происходит снижение питания тканей, возникает атрофия волосяных луковиц.

Та же неблагоприятная ситуация разворачивается и с деснами: происходит атрофия, они опускаются, обнажая незакрытую эмалью шейку зуба, поэтому у человека возрастает чувствительность к холодному и горячему.

Кроме того, врач акцентировала внимание на существование прямой зависимости инфекций.

«Если у человека есть пародонтит, то у него будут более выраженные симптомы ковида. И в этом случае риск заболеть ковидом в тяжелой форме выше у таких пациентов: при пародонтите исходно нарушен местный иммунитет, и флора полости рта „сдвинута“ в патологическую сторону», — пояснила врач.

На фоне ковида и снижения иммунитета у человека может активизироваться болезнетворная флора, которая в здоровом состоянии подавляется сапрофитными бактериями — благоприятной флорой человека. Часто после перенесенного ковида, на фоне снижения местного иммунитета, медики наблюдают афтозные стоматиты: в полости рта происходит активация патогенной флоры, и у человека возникают афты — болезненные многочисленные язвочки на слизистой, которые вызывают неприятные ощущения при приеме пищи, глотании и даже во время разговора.

К последствиям также можно отнести воспаление и кровоточивость десен, а еще «географический» язык — состояние, при котором эпителий неравномерно отслаивается от языка, провоцируя язвы и болезненные состояния. В целом регистрируется ухудшение состояния микробиоценоза полости рта.

Лечение

Для избавления от постковидных симптомов прибегают к местному лечению. Врачи подбирают оптимальные специальные средства гигиены, которые, с одной стороны, подавляют патогенную флору, с другой — обеспечивают более качественную чистку и гигиену.

В арсенале стоматологов есть и другие спецсредства, действие которых направлено на заживление язвочек и ранок, а также — на снижение чувствительности зубов из-за оголившейся десны. Кроме того, применяются инъекции в десну, направленные на нормализацию и усиление кровообращения в этой зоне для улучшения ее питания.

«Мы должны понимать, что ковид действует на каждую клетку нашего организма: жизнедеятельность клеток зависит от питания, доставляемого кровеносной системой (КС). И когда КС пострадала и блокировалась в результате повреждения ковидом — ковид воздействует непосредственно на эндотелий сосудов, вызывая его воспаление — исходом этого воспаления является тромбоз. Тромбоз — закрывание мелких сосудов, мелкого сосудистого русла, которое обеспечивает кислородом большую часть наших тканей», — подчеркнула Марина Колесниченко.

Ингаляции

Лучшим средством восстановления при ковиде на данный момент считаются ингаляции. Ингаляции — уникальная разработка российских ученых, этот метод 2001 года только спустя 20 лет стал очень востребованным, помогая больным после перенесенного ковида вернуться к полноценной жизни.

Процедура представляет собой ингаляции термического гелия с кислородом. Подаваемый при температуре 90 градусов гелий не обжигает слизистые, при этом способствуя более интенсивной доставке кислорода к нашим клеткам. Даже в условиях блокированных сосудов кислород за счет высокотекучего геля ламинарным потоком устремляется в наши клетки, пояснила эксперт.

Эффективность этой процедуры, по словам специалиста, в пять раз выше, чем просто дышать чистым кислородом. Также гелий ламинарным потоком в восемь раз интенсивнее убирает из клеток продукты обмена веществ, в том числе и углекислый газ, таким образом улучшая клеточное дыхание и работая на оздоровление всего организма. У человека полностью восстанавливаются легкие, даже при имевшихся повреждениях в легких до 90%.

«Если после перенесенной инфекции на КТ мы видим очаги склероза — рубцы в легких, такой человек дышит с трудом, у него не до конца расправляется легкое, снижена функция дыхания и оксигенация (насыщение кислородом — Прим.ред.), то после курса таких процедур через один месяц при повторном КТ медики замечают, что, благодаря стимуляции микроциркуляции, происходит восстановление микроциркуляторного русла и рассасывание, в том числе и очагов рубцовой ткани в легких», — рассказала врач.

У этого метода отсутствуют противопоказания из-за того, что гелий — инертный газ, на него нет аллергии: как известно, гелий также входит в состав атмосферного воздуха.

«Рекомендованный курс — пять-десять процедур с перерывом в один-два дня. Курс из десяти процедур позволяет восстановиться практически полностью даже при обширном повреждении», — подытожила кандидат медицинских наук Марина Колесниченко.

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