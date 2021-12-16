Суд отменил приговор в отношении Эдварда Била

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 1 536

Дело блогера-гонщика передано на новое рассмотрение в Пресненский суд в ином составе.

Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба Тверского суда; 5-tv.ru

Тема:
Авария с блогером Эдвардом Билом

Приговор в отношении блогера Эдварда Била отменен. Судебная коллегия по уголовным делам второго кассационного суда удовлетворила частично кассационное представление прокурора Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщил Сергей Жорин.

«Судебная коллегия по уголовным делам второго кассационного суда удовлетворила частично кассационное представление прокурора Москвы. Приговор в отношении Била отменен. Дело передано на новое судебное рассмотрение в Пресненский суд в ином составе», — сообщил звездный адвокат.

Прокуратура продолжала настаивать в ходе суда и просил взять блогера под стражу.

«Особое внимание вызвал ролик, где Бил сжигает права. От себя хочу заметить, что на видеозаписи он сжигал муляж, а не само удостоверение», — подчеркнул защитник.

YouTube @Edward Bil

Авария с участием Била произошла 1 апреля 2021 года в Москве. В тот день молодой человек вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя авто. В ДТП серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова. Женщину экстренно госпитализировали, а впоследствии сделали несколько операций.

В июле блогера приговорили к двум годам ограничения свободы. Тогда он выплатил компенсацию всем потерпевшим в ДТП. 23 сентября Жорин заявил, что Мосгорсуд вынес частное постановление на имя руководителя столичного МВД России из-за многочисленных штрафов и бездействия в отношении Била.

Как писал 5-tv.ru ранее, в октябре прокуратура столицы обжаловала приговор Эдварду Билу, посчитав назначенное наказание слишком мягким.

Тема:
Авария с блогером Эдвардом Билом
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