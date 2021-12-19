Конец будет один: в Гидрометцентре рассказали об угрозе глобального потепления

Например, экстремальные погодные условия, вроде аномальной жары — будут возникать гораздо чаще.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об изменениях, которые настигнут российскую территорию из-за стремительно растущей скорости глобального потепления. По его словам, благодарят географическому расположению, а именно нахождению в умеренных и высоких широтах, скорость глобального потепления в России более чем в два раза превышает норму. Средняя скорость за десять лет ровняется 0,17 градусам Цельсия, в нашей же стране этот показатель составил 0,45 градуса, сообщил специалист в беседе с «Парламентской газетой».

«В широтных зонах, где преобладают континенты, глобальное потепление идет наиболее явно. Это касается не только Евразии, но и Северной Америки. Там точно такие же цифры», — рассказал ученый.

Таким образом континенты поглощают диоксид углерода (СО2) — главный парниковый газ. В широтах, в которых доминирует водная гладь, эффект испарений менее заметен.

Изменение температуры будет грозить существенной сменой климата. Погода на юге европейской части страны станет более засушливой, а вот в северная наоборот — погрязнет в осадках. Также участятся случаи возникновения экстремальных природных явлений. Например, участится аномальная жара, которая повлечет за собой более страшные последствия, чем ожоги при загаре. Одним из таких исходов станет таяние вечной мерзлоты.

«Если начнется ее таяние, это может привести к самым неприятным последствиям. Это угрожает устойчивости расположенных в этой зоне зданий и сооружений», — отметил Вильфанд.

Он признался, что на сегодняшний день, скопление парниковых газов составляет настолько большие объемы, что глобальное потепление будет длиться до самого конца XXI века. Научное сообщество, по его словам, прилагает необходимые усилия для снижения концентрации этих испарений. Научный руководитель Гидрометцентра России рассказал, что есть надежда на то, что к 2060 году человечество сможет достичь углеродной нейтральности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что постпред РФ в ООН осудил резолюцию по вопросам климата и безопасности.