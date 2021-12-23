Запад о пресс-конференции Путина: Дед Мороз поможет осуществить планы Москвы
Западные СМИ отреагировали на пресс-конференцию Путина
Фото: ТАСС / Карпухин Сергей
Даже неоднократные заверения российского президента в том, что Москва никому не угрожает, не разуверили Запад в «российской агрессии».
После ежегодной пресс-конференции российского президента Владимира Путина западные СМИ буквально взорвались обсуждениями волнующих мировое сообщество тем — якобы подготовки к войне с Украине и возможном столкновении с НАТО.
Российский лидер ясно дал понять, что Москва никому не угрожает, однако размещение ракет альянса «у нашего дома» неприемлемо. В ситуации с безопасностью в регионе «мяч на стороне Запада», и Москва ожидает гарантий по очерченным «красным линиям» немедленно. Этими сообщениями пестрят страницы буквально каждого западного издания.
В этом зарубежные СМИ традиционно усмотрели угрозу, ведь Путин не стал игнорировать репетиции театра военных действий у российских границ.15,
«Российский президент мало что сделал для снижения напряженности вокруг Украины, когда он выступал на телевизионной пресс-конференции, заявив, что он будет готов начать интервенцию, если он почувствует, что Украина или ее западные союзники готовят атаку», — пишет The Guardian.
Не остался в долгу и NBC News, назвав экскурс Путина в историю Украины «агрессивно-российским».
«Предлагая агрессивно-российский взгляд на историю, чтобы подкрепить эти опасения по поводу безопасности, Путин сказал, что Украина была „создана“ Владимиром Лениным, основателем Советского Союза», — пишет издание.
У журналистов CNN беспокойство вызвало заявление президента РФ о том, что Москва и Пекин вместе трудятся над разработкой высокоточного оружия».
Но больше всех отличилось французское агентство AFP News, извратившее шутку Путина о желании выступить адвокатом Деда Мороза.
«Владимир Путин в четверг поблагодарил Деда Мороза — русскую версию Санта-Клауса — за то, что он помог ему стать президентом, и призвал мифическую фигуру помочь осуществить планы Москвы», — читаем в Twitter AFP.
Пресс-конференция Путина продлилась 3 часа 56 минут, он ответил на 55 вопросов. Ранее 5-tv суммировал сказанное российским президентом в первый час конференции.
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