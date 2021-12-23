Куда пропал худрук? Преемник Градского внезапно «исчез» из театра
В театре «Градский Холл» рассказали, куда исчез врио худрука Алексей Рыбников
Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов
Ранее сын маэстро высказывал опасения, что детище отца могут отобрать, ведь формально «Градский Холл» принадлежит городу.
После смерти Александра Градского его детище – театр «Градский Холл» возглавил композитор Алексей Рыбников. При этом сын маэстро еще во время церемонии прощания с легендарным музыкантом высказывал опасения за судьбу дела его знаменитого отца, которое было передано в талантливые, интеллигентные, но все же чужие руки.
Сам Рыбников, судя по первой встрече с труппой, намеревался обойтись без радикальных перестановок и проявить максимально бережное отношение к наследию мэтра. Однако в последнее время врио художественного руководителя исчез из поля зрения и связаться с ним невозможно.
Как рассказали в самом театре, руководителя не будет в столице до конца новогодних праздников, пишет NEWS.ru.
По словам театрального режиссера Андрея Житинкина, новый худрук вовсе не скрывается от общественности и вверенного его заботам коллектива. Народный артист России уверен – Рыбников делает правильно, что избегает громких заявлений и резких движений.
«Он (Алексей Рыбников — Прим.Ред.) не прячется. Но ему надо проработать стратегию развития театра. Тем более что он пока врио. Ему нельзя делать резких движений. Болтуны, начинающие вещать о своих грандиозных планах чуть ли не наутро после назначения, долго в должности не удерживаются», - отметил Житинкин.
Он также добавил, что покойный Александр Градский из-за своей занятости в других проектах в последнее время не так много времени уделял театру, поэтому у врио худрука есть все шансы вдохнуть в дело новую жизнь, наполнить репертуар и пригласить интересных режиссеров.
К слову, сын Градского был крайне обеспокоен судьбой театра и выражал опасения, что, формально принадлежащий городу «Градский Холл» могут отобрать.
В ответ на его опасения артистка культурного учреждения Валентина Бирюкова заметила, что не видит оснований для беспокойства. С ее слов, все любят Градского и постараются сохранить традиции театра, в который он вложил свою душу и силы.
Ранее 5-tv.ru рассказал, каким получился первый выпуск «Голоса» после смерти Александра Градского.
- 24 дек
- Россияне назвали Градского музыкантом 2021 года
- 18 дек
- Звезда «Голоса» Кутидзе вспомнила о предсмертных муках Градского: «Просил воды»
- 18 дек
- Дети Градского едва сдерживали слезы на шоу «Голос» и пообещали помочь команде отца
- 17 дек
- Решение принято: кто займет кресло Александра Градского в шоу «Голос»?
- 12 дек
- Нагиев почтил память Градского трогательной речью: «Осознать потерю невозможно»
- 11 дек
- Спас и заслужил объятия: Незадолго до смерти на шоу «Голос» Градский совершил благородный поступок
- 11 дек
- Незадолго до смерти: что сказал Градский в своем последнем выпуске шоу «Голос»
- 11 дек
- Что такое инфаркт головного мозга, от которого умер Александр Градский
- 11 дек
- Отчаянное положение: может ли заменить Долина Градского в шоу «Голос»
- 9 дек
- Солидное наследство: Какое имущество после себя Градский оставил в Израиле и Испании
Читайте также
93%
-0.17 82.93
-0.19
Нашли ошибку?