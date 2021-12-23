Куда пропал худрук? Преемник Градского внезапно «исчез» из театра

Ранее сын маэстро высказывал опасения, что детище отца могут отобрать, ведь формально «Градский Холл» принадлежит городу.

После смерти Александра Градского его детище – театр «Градский Холл» возглавил композитор Алексей Рыбников. При этом сын маэстро еще во время церемонии прощания с легендарным музыкантом высказывал опасения за судьбу дела его знаменитого отца, которое было передано в талантливые, интеллигентные, но все же чужие руки.

Сам Рыбников, судя по первой встрече с труппой, намеревался обойтись без радикальных перестановок и проявить максимально бережное отношение к наследию мэтра. Однако в последнее время врио художественного руководителя исчез из поля зрения и связаться с ним невозможно.

Как рассказали в самом театре, руководителя не будет в столице до конца новогодних праздников, пишет NEWS.ru.

По словам театрального режиссера Андрея Житинкина, новый худрук вовсе не скрывается от общественности и вверенного его заботам коллектива. Народный артист России уверен – Рыбников делает правильно, что избегает громких заявлений и резких движений.

«Он (Алексей Рыбников — Прим.Ред.) не прячется. Но ему надо проработать стратегию развития театра. Тем более что он пока врио. Ему нельзя делать резких движений. Болтуны, начинающие вещать о своих грандиозных планах чуть ли не наутро после назначения, долго в должности не удерживаются», - отметил Житинкин.

Он также добавил, что покойный Александр Градский из-за своей занятости в других проектах в последнее время не так много времени уделял театру, поэтому у врио худрука есть все шансы вдохнуть в дело новую жизнь, наполнить репертуар и пригласить интересных режиссеров.

К слову, сын Градского был крайне обеспокоен судьбой театра и выражал опасения, что, формально принадлежащий городу «Градский Холл» могут отобрать.

В ответ на его опасения артистка культурного учреждения Валентина Бирюкова заметила, что не видит оснований для беспокойства. С ее слов, все любят Градского и постараются сохранить традиции театра, в который он вложил свою душу и силы.

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