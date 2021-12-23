Куда пропал худрук? Преемник Градского внезапно «исчез» из театра

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 176

В театре «Градский Холл» рассказали, куда исчез врио худрука Алексей Рыбников

Куда пропал худрук? Преемник Градского внезапно «исчез» из театра

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

Тема:
Умер Александр Градский

Ранее сын маэстро высказывал опасения, что детище отца могут отобрать, ведь формально «Градский Холл» принадлежит городу.

После смерти Александра Градского его детище – театр «Градский Холл» возглавил композитор Алексей Рыбников. При этом сын маэстро еще во время церемонии прощания с легендарным музыкантом высказывал опасения за судьбу дела его знаменитого отца, которое было передано в талантливые, интеллигентные, но все же чужие руки.

Сам Рыбников, судя по первой встрече с труппой, намеревался обойтись без радикальных перестановок и проявить максимально бережное отношение к наследию мэтра. Однако в последнее время врио художественного руководителя исчез из поля зрения и связаться с ним невозможно.

Как рассказали в самом театре, руководителя не будет в столице до конца новогодних праздников, пишет NEWS.ru.

По словам театрального режиссера Андрея Житинкина, новый худрук вовсе не скрывается от общественности и вверенного его заботам коллектива. Народный артист России уверен – Рыбников делает правильно, что избегает громких заявлений и резких движений.

«Он (Алексей Рыбников — Прим.Ред.) не прячется. Но ему надо проработать стратегию развития театра. Тем более что он пока врио. Ему нельзя делать резких движений. Болтуны, начинающие вещать о своих грандиозных планах чуть ли не наутро после назначения, долго в должности не удерживаются», - отметил Житинкин.

Он также добавил, что покойный Александр Градский из-за своей занятости в других проектах в последнее время не так много времени уделял театру, поэтому у врио худрука есть все шансы вдохнуть в дело новую жизнь, наполнить репертуар и пригласить интересных режиссеров.

К слову, сын Градского был крайне обеспокоен судьбой театра и выражал опасения, что, формально принадлежащий городу «Градский Холл» могут отобрать.

В ответ на его опасения артистка культурного учреждения Валентина Бирюкова заметила, что не видит оснований для беспокойства. С ее слов, все любят Градского и постараются сохранить традиции театра, в который он вложил свою душу и силы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каким получился первый выпуск «Голоса» после смерти Александра Градского.

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