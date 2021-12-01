Сын Градского намекнул на захват театра гения: «Уже приняты решения»

Старший сын поэта-песенника Александра Градского заявил о попытке сторонних лиц отобрать у семьи главное детище ныне покойного гения — театр «Градский Холл». В разгар церемонии прощания с отцом Даниил с прискорбием заключил, что не хотел бы наблюдать за тем, как гибнет великое дело.

«Этот театр принадлежит городу. <...> Но здесь много вложений чисто Александра Борисовича. Не знаю, как это назвать, — альтруизм, благотворительность. Он жил этим местом! Каждый микрофон здесь куплен лично им и переведен на баланс. Мы не знаем, что будет дальше с этим местом. По всей видимости, уже приняты какие-то решения…» — неожиданно для пришедших высказался Даниил.

Сын мэтра отметил, что помогал отцу в создании того театра, который ныне предстает перед людьми. Даниил переживает, что после смерти Александра Борисовича благодаря сторонним лицам разбегутся все артисты. Наследник музыканта, кажется, отчаялся верить в лучшее.

«У нас в стране есть тенденция — мы очень любим получать. А Александр Борисович еще очень любил отдавать. Он всегда говорил: „Дань, ты отдай больше — еще в десять крат больше получишь“. Не знаю, сможем ли сохранить дух этого места, этот уникальный свет, уникальнейшее творение великого Александра Градского», — заключил Даниил, стоя у гроба отца.

WMJ.ru напоминает, что народного артиста России Александра Градского не стало 28 ноября. Около 02:00 его сердце перестало биться. Вопрос разделения многомиллионного наследства мэтра пока открыт: у него осталось четверо детей от двух браков и молодая вдова. Зарегистрировать последние отношения музыкант успел за месяц до собственной смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что будет с шоу «Голос» после кончины Александра Градского.