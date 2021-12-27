Шойгу предрек печальный сценарий для Крыма без России: «Не потушили бы всем миром»

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала 2 372

Глава Минобороны отметил, что в ведомстве до сих пор видят последствия попыток недоброжелателей установить свои порядки в Донбассе.

Шойгу предрек печальный сценарий для Крыма без России: «Не потушили бы всем миром»

Фото: ТАСС / Гунеев Сергей

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предрек печальный сценарий для Крыма, если бы он не вошел в состав России. По словам главы военного ведомства, в ином случае туда бы хлынули украинские неофашисты. Об этом он рассказал в интервью «АиФ».

Министр отметил, что под руководством российского президента в 2014 году на территории полуострова удалось сохранить мир и покой.

Кроме того, по его словам, угрожали безопасности жителям Крыма и ультранационалисты, экстремисты и наемники из Европы и США, прибывшие после совершения госпереворота в Киеве.

Шойгу подчеркнул, что исход мог быть настолько катастрофичным, что «не потушили бы всем миром».

Причем в Минобороны до сих пор видят последствия попыток недоброжелателей установить свои порядки в Донецкой и Луганской областях.

О вероятных провокациях в Черном море со стороны стран НАТО и Украины заявлял ранее вице-премьер Крыма Георгий Мурадов. Постпред республики при президенте РФ не исключил, что там могут организовать провокации на новогодние праздники, надеясь, веротяно, на эффект неожиданности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин заявил о наплевательском отношении вводивших санкции стран запада к жителям Крыма.

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