Роман Вильфанд о том какая будет зима 2021-2022 — прямая трансляция

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 4 432

Научный руководитель Гидрометцентра России проводит традиционную пресс-конференцию в канун Нового года.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Погода

Какой ждать россиянам зиму в сезон 2021-2022? Ждать ли сюрпризов в новогоднюю ночь? И повлияют ли как-то погодные качели на европейскую часть России?

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд проводит традиционную пресс-конференцию в канун Нового года.

Синоптик расскажет также о том, кому готовить лопату и валенки, а кому сапоги грядущей зимой. Какое влияние оказывает второй год природный феномен Ла-Нинья и что это такое.

Прямую трансляцию ведет 5-tv.ru.

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