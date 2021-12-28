Роман Вильфанд о том какая будет зима 2021-2022 — прямая трансляция
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Научный руководитель Гидрометцентра России проводит традиционную пресс-конференцию в канун Нового года.
Фото, видео: 5-tv.ru
Какой ждать россиянам зиму в сезон 2021-2022? Ждать ли сюрпризов в новогоднюю ночь? И повлияют ли как-то погодные качели на европейскую часть России?
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд проводит традиционную пресс-конференцию в канун Нового года.
Синоптик расскажет также о том, кому готовить лопату и валенки, а кому сапоги грядущей зимой. Какое влияние оказывает второй год природный феномен Ла-Нинья и что это такое.
Прямую трансляцию ведет 5-tv.ru.
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