Дочери покойной Юлии Началовой посоветовали пойти к психологу: «Есть риск»
15-летняя Вера Алдонина переживает трагедию за трагедией: умирают самые близкие люди. Эксперты опасаются за ментальное здоровье юной девушки.
Фото: globallookpress / Anatoly Lomokhov
Дочь умершей певицы Юлии Началовой — Вера Алдонина — в свои 15 лет настрадалась больше многих взрослых людей. Около трех лет назад умерла ее знаменитая мама, а недавно скончались бабушка и тетя. Пережить такой удар, кажется, просто невозможно. Во избежание плачевных последствий профессиональный психолог Юлия Хадарцева посоветовала юной девушке обратиться к специалисту.
В беседе с dni.ru эксперт уточнила: если психолог не поможет подростку разобраться с проблемами, может сформироваться ложное восприятие реальности. Например, Алдонина рискует поверить в то, что всех женщин в ее семье настигает страшная участь и она — не исключение, хотя никакой взаимосвязи между трагедиями по факту нет.
По мнению Хадарцевой, юная Вера с неокрепшей психикой очень нуждается в женской поддержке. Поэтому лучше всего, если наравне со специалистом с девушкой будут плотно заниматься и близкие люди из числа представительниц слабого пола.
«Необходимо работать с психотерапевтом, чтобы избежать проблем с психикой и в будущих отношениях с партнером, в том числе. После таких ситуаций есть риск того, что девочка бессознательно уйдет в программу, где „женщины не выживают“ и „женщины умирают“. Главное сейчас — окружить ребенка заботой и назначить грамотного специалиста (психотерапевта), чтобы не потерять женскую суть и начало», — констатировала Юлия Хадарцева.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что после скоропостижной кончины матери Вера Алдонина запела. Ее голос легко спутать с голосом Юлии Началовой. Некоторых это вводит в ступор.
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