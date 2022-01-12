Обнаженное тело 48-летнего актера из «Глухаря» и «БУМЕРанга» найдено в Москве

Известный актер эпизодического плана Алексей Герилович умер на 49 году жизни. По данным 5-tv.ru, мужчина несколько дней не выходил на связь, после чего в его московскую квартиру выехал его друг.

Обнаженное тело Гериловича было найдено на полу кухни. Предварительно, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Причину смерти установит экспертиза.

К слову, под трупом актера криминалисты обнаружили часть ремня и прозрачный пакет с лекарствами. А в спальне был перевернут стол.

В настоящее время правоохранителями проводится проверка. Обстоятельства выясняются.

Алексей Герилович снялся почти в 70 популярных фильмах и сериалах. В 1998 году окончил Белорусскую государственную академию искусств. А через шесть лет Школу актерского мастерства Юрия Грымова. В его кинобиографии роли в таких картинах, как «Домашний арест», «Глухарь», «Адвокат», «Интерны», «Карпов», «Мылодрама», «Балабол», «БУМЕРанг». Последним фильмом для него стал «18+», который еще находится в производстве.