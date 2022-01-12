Названа предварительная причина смерти актера из «Глухаря» Алексея Гериловича

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм Эксклюзив 7 343

Обнаженное тело 48-летнего «сериального боевика» было обнаружено, спустя несколько дней на полу кухни.

Названа предварительная причина смерти актера из «Глухаря» Алексея Гериловича

Фото: Instagram @gerilovich.aleksei

Названа предварительная причина смерти актера из «Глухаря» и «БУМЕРанга» Алексея Гериловича. По данным 5-tv.ru, у 48-летнего мужчины не выдержало сердце. Вскрытие показало острую сердечно-сосудистую недостаточность.

Известно, что сыгравший множество бандитов и охранников в сериалах также увлекался культуризмом и даже периодически кого-то тренировал. Для большей красоты и объема мышц Гериловича употреблял различные добавки. Возможно, это отрицательно сказалось на работе сердца.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, сыгравшего эпизодические роли в почти 70 фильмах и сериалах Алексея Гериловича обнаружили мертвым и без одежды на полу кухни в собственной квартире. Мужчина не выходил на связь уже несколько дней. Чтобы узнать о его судьбе, на квартиру со своей связкой ключей приехал его друг. Установлено, что он умер около трех-четрыех дней назад.

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