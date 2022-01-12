Опубликованы фото с телом звезды «Глухаря» Алексея Гериловича
Обнаженный труп знаменитого в России актера через несколько дней после смерти обнаружил его забеспокоившийся друг. Лежащие рядом с телом предметы вызывали вопросы.
Фото: Instagram @gerilovich.aleksei
В распоряжении 5-tv.ru появились фотографии с телом актера звезды сериала «Глухарь» Алексея Гериловича. Его нашли мертвым в своей квартире 12 января. Труп пролежал там несколько дней.
Обнаженное тело Алексея Гериловича в его квартире в Москве нашел забеспокоившийся друг — артист несколько дней не отвечал на телефонные звонки. Внешних признаков насильственной смерти правоохранителями замечено не было. Однако рядом с телом лежали часть ремня и прозрачный пакет с лекарствами, в спальне был перевернут стол.
Предварительной причиной смерти назвала острая сердечная недостаточность. Она могла возникнуть из-за увлечения Алексея Гериловича культуризмом — для большей красоты и объема мышц звезда сериалов употреблял различные добавки.
Актер снялся почти в 70 популярных в России картинах. Он участвовал в следующих проектах: «Домашний арест», «Глухарь», «Адвокат», «Интерны», «Карпов», «Мылодрама», «Балабол», «БУМЕРанг» и других. Последним фильмом для артиста стал «18+», который еще находится в производстве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, каким запомнит внезапно умершего Алексея Гериловича его коллега Татьяна Высоцкая. Она рассказала, как этот большой и сильный мужчина «гонял всех», а за ней бегал «с гаечным ключом».
Читайте также
84%
-0.31 84.67
-0.21
Нашли ошибку?