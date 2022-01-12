Опубликованы фото с телом звезды «Глухаря» Алексея Гериловича

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 7 308

Обнаженный труп знаменитого в России актера через несколько дней после смерти обнаружил его забеспокоившийся друг. Лежащие рядом с телом предметы вызывали вопросы.

Опубликованы фото с телом звезды «Глухаря» Алексея Гериловича

Фото: Instagram @gerilovich.aleksei

В распоряжении 5-tv.ru появились фотографии с телом актера звезды сериала «Глухарь» Алексея Гериловича. Его нашли мертвым в своей квартире 12 января. Труп пролежал там несколько дней.

Обнаженное тело Алексея Гериловича в его квартире в Москве нашел забеспокоившийся друг — артист несколько дней не отвечал на телефонные звонки. Внешних признаков насильственной смерти правоохранителями замечено не было. Однако рядом с телом лежали часть ремня и прозрачный пакет с лекарствами, в спальне был перевернут стол.

Опубликованы фото с телом звезды «Глухаря» Алексея Гериловича

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5-tv.ru

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5-tv.ru

Предварительной причиной смерти назвала острая сердечная недостаточность. Она могла возникнуть из-за увлечения Алексея Гериловича культуризмом — для большей красоты и объема мышц звезда сериалов употреблял различные добавки.

Актер снялся почти в 70 популярных в России картинах. Он участвовал в следующих проектах: «Домашний арест», «Глухарь», «Адвокат», «Интерны», «Карпов», «Мылодрама», «Балабол», «БУМЕРанг» и других. Последним фильмом для артиста стал «18+», который еще находится в производстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, каким запомнит внезапно умершего Алексея Гериловича его коллега Татьяна Высоцкая. Она рассказала, как этот большой и сильный мужчина «гонял всех», а за ней бегал «с гаечным ключом».

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