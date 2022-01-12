Высоцкая о внезапно умершем Гериловиче: «Гонял всех, за мной — с гаечным ключом»
Актриса Татьяна Высоцкая рассказала о том, каким запомнит Гериловича
Фото, видео: Instagram @gerilovich.aleksei, 5-tv.ru
Звезда сериала «Глухарь» не выходил на связь несколько дней. Его друг забеспокоился и отправился в квартиру артиста, где и обнаружил тело актера.
Актриса и телеведущая Татьяна Высоцкая подавлена новостью о смерти 48-летнего актера Алексея Гериловича. В интервью 5-tv.ru она рассказала, что даже не представляет, что могло случиться со звездой сериала «Глухарь», ведь актер был здоровым и сильным — никаких признаков тяжелых заболеваний у него не было.
«Пыталась собраться с мыслями 15 минут, ничего не получалось. Абсолютно здоровый мужчина, сильный, спортивный. Внешне здоров как бык», — рассказала Высоцкая.
Несмотря на то, что они не слишком часто общались, актриса навсегда запомнит коллегу веселым и жизнерадостным. Такие теплые воспоминания у Высоцкой остались после совместной съемки в одном из рекламных роликов.
«Он был очень хорошим человеком, очень добрым, отзывчивым, потрясающим актером. Мы снимались вместе в ролике Prology. Он там гонял всех, а за мной (бегал — Прим. ред.) с гаечным ключем. Таким я его и запомню. Веселым, классным, юморным», — добавила она.
Обнаженное тело Алексея Гериловича было найдено в его квартире в Москве. Несколько дней актер не отвечал на телефонные звонки. Его друг забеспокоился и, приехав домой к звезде сериалов, обнаружил его труп на полу кухни. Внешних признаков насильственной смерти правоохранителями замечено не было. Однако рядом с телом лежали часть ремня и прозрачный пакет с лекарствами, в спальне был перевернут стол.
Названа предварительная причина смерти актера из «Глухаря» Алексея Гериловича
Актер снялся почти в 70 популярных в России картинах. Он снимался в таких проектах, как: «Домашний арест», «Глухарь», «Адвокат», «Интерны», «Карпов», «Мылодрама», «Балабол», «БУМЕРанг». Последним фильмом для него стал «18+», который еще находится в производстве.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая экстренная операция понадобилась Леониду Куравлеву.
Читайте также
84%
-0.31 84.67
-0.21
Нашли ошибку?