Высоцкая о внезапно умершем Гериловиче: «Гонял всех, за мной — с гаечным ключом»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 5 169

Актриса Татьяна Высоцкая рассказала о том, каким запомнит Гериловича

Фото, видео: Instagram @gerilovich.aleksei, 5-tv.ru

Звезда сериала «Глухарь» не выходил на связь несколько дней. Его друг забеспокоился и отправился в квартиру артиста, где и обнаружил тело актера.

Актриса и телеведущая Татьяна Высоцкая подавлена новостью о смерти 48-летнего актера Алексея Гериловича. В интервью 5-tv.ru она рассказала, что даже не представляет, что могло случиться со звездой сериала «Глухарь», ведь актер был здоровым и сильным — никаких признаков тяжелых заболеваний у него не было.

«Пыталась собраться с мыслями 15 минут, ничего не получалось. Абсолютно здоровый мужчина, сильный, спортивный. Внешне здоров как бык», — рассказала Высоцкая.

Несмотря на то, что они не слишком часто общались, актриса навсегда запомнит коллегу веселым и жизнерадостным. Такие теплые воспоминания у Высоцкой остались после совместной съемки в одном из рекламных роликов.

«Он был очень хорошим человеком, очень добрым, отзывчивым, потрясающим актером. Мы снимались вместе в ролике Prology. Он там гонял всех, а за мной (бегал — Прим. ред.) с гаечным ключем. Таким я его и запомню. Веселым, классным, юморным», — добавила она.

Обнаженное тело Алексея Гериловича было найдено в его квартире в Москве. Несколько дней актер не отвечал на телефонные звонки. Его друг забеспокоился и, приехав домой к звезде сериалов, обнаружил его труп на полу кухни. Внешних признаков насильственной смерти правоохранителями замечено не было. Однако рядом с телом лежали часть ремня и прозрачный пакет с лекарствами, в спальне был перевернут стол.

Названа предварительная причина смерти актера из «Глухаря» Алексея Гериловича

Актер снялся почти в 70 популярных в России картинах. Он снимался в таких проектах, как: «Домашний арест», «Глухарь», «Адвокат», «Интерны», «Карпов», «Мылодрама», «Балабол», «БУМЕРанг». Последним фильмом для него стал «18+», который еще находится в производстве.

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