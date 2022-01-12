Друг звезды «Глухаря» Гериловича рассказал, как обнаружил его мертвым

Друг звезды российских сериалов Алексея Гериловича — Михаил Поздняков — рассказал 5-tv.ru, как обнаружил его мертвым.

По его словам, он регулярно общался с артистом, но в какой-то момент тот перестал отвечать на звонки. Михаила это очень насторожило, поэтому он решил навестить товарища. Открыл дверь его квартиры своим ключом и обнаружил Гериловича уже мертвым.

«Конечно, мы общались с ним. И очень часто. В неделю раз-два общались. Но вот тут — во время рождественских праздников — он на телефон не отвечал. Я тогда приехал к нему домой, взял ключи, открыл ее. И там он мертвый уже лежал», — рассказал Позняков.

Опубликованы фото с телом звезды «Глухаря» Алексея Гериловича

Друг звезды «Глухаря» отметил, что у последнего не было хронических заболеваний. Однако ранее он перенес COVID-19 и жаловался на осложнения.

«У него не было проблем со здоровьем. Он переболел ковидом, были какие-то осложнения, но терапевт ему прописала таблетки. Хронических заболеваний не было у него. Он занимался спортом», — подытожил Михаил.

Алексей Герилович скоропостижно скончался в возрасте 48 лет. На полу в кухне звезды «Глухаря» правоохранители обнаружили пакет с лекарствами. По предварительным данным, причиной смерти артиста-культуриста стала острая сердечная недостаточность.

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