Соседка Гериловича пожаловалась на запах фекалий после его смерти: «Вонь такая»

Актер эпизодического плана Алексей Герилович, известный зрителям по сериалам «Глухарь» и «БУМЕРанг», скончался на 49-м году жизни. Его обнаженное тело было обнаружено на полу собственной кухни. При этом соседка покойного рассказала 5-tv.ru, что последние пару дней ощущала в подъезде сильный запах фекалий, объяснить происхождение которого женщина никак не может.

«Вонь такая, я ничего понять не могу. Запах такой, фекалий. Позавчера первый раз почувствовала. Вчера выхожу, дверь открыла, просто невозможно», — пожаловалась женщина.

По ее словам, Гериловича она не видела с конца прошлого года, так как была в отъезде. Однако раньше они периодически пересекались в подъезде, всегда приветливо здоровались.

Известного сериального «качка», всегда успешно исполняющего роли внушительных охранников и беспощадных бандитов соседка вспоминает как человека очень положительного и приятного в общении.

«Такой приятный человек, спортсмен, хороший такой», — призналась жительница.

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Известно, что Герилович активно занимался спортом — увлекался культуризмом, много тренировался сам и занимался с другими.

Чтобы поддерживать себя в форме и усилить эффект от тренировок артист также употреблял различные пищевые добавки. Не исключено, что препараты негативно сказались на состоянии его здоровья и на работе сердца, в частности.

Рядом с его телом криминалисты нашли часть ремня и пакет с лекарствами. В квартире был беспорядок, перевернут стол. Предварительной причиной смерти 48-летнего мужчины называют острую сердечно-сосудистую недостаточность.

Актер неожиданно перестал выходить на связь и спустя несколько дней друг решил проверить, что случилось. Он приехал к Гериловичу, открыл дверь своим ключом и обнаружил тело актера. Приехавшие на место специалисты установили, что смерть наступила три-четыре дня назад.

Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. Выпускник Белорусской государственной академии искусств. Также окончил Школу актерского мастерства Юрия Грымова. Его кинокарьера стартовала в начале 2000-х годов. В его фильмографии роли в сериалах «Домашний арест», «Глухарь», «Адвокат», «Интерны», «Карпов», «Мылодрама», «Балабол», «БУМЕРанг» и других. Последней работой в кино стали съемки в фильме «18+», который еще не вышел на экраны и находится в производстве.

Ранее 5-tv.ru писал, каким Герилович запомнился своей коллеге, актрисе Татьяне Высоцкой.