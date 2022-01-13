Продавщица пива об умершем Гериловиче: «Иногда был поддатый, все время один»
Обнаженное тело звезды сериалов «Глухарь» и «БУМЕРанг» было обнаружено 12 января. Судя по всему, в последнее время у знаменитости было состояние, близкое к депрессии.
Фото, видео: Instagram @gerilovich.aleksei; 5-tv.ru
Сотрудница пивного магазина, в который периодически приходил умерший актер Алексей Герилович, рассказала 5-tv.ru о его поведении в последнее время. По словам женщины, она всегда обращала внимание на звезду сериалов «Глухарь» и «БУМЕРанг», поскольку он был мускулистым и выделялся на общем фоне.
«Продукты всегда брал в магазинах — фрукты, кефирчик, йогурт. У меня он был давно, брал как-то пиво. У него бывало такое иногда. Я его видела, что он немного поддатый был иногда», — рассказала продавщица пива.
По ее словам, Алексей Герилович практически всегда приходил один, но пару раз она видела его с приятелем.
«Летом с каким-то мужчиной А так все время один. Нет такого, что он с компанией какой-то тусовался. Даже когда он стакан (выпить — Прим. ред.) какой-то садился, то все равно один», — сказала она.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Герилович разочаровался и ушел из профессии перед смертью. Об этом сообщил кинопродюсер Йван Добрич. Из его слов следует, что в последнее время известный актер был близок к депрессии. При общении с женщинами он был зажат, своими лучшими друзьями называл одиночество и спорт.
Звезда сериала «Глухарь» скончался на 49-м году жизни в своей квартире. Спустя несколько дней его обнаженное тело обнаружил на кухне друг. Он пришел домой к актеру, забеспокоившись, поскольку тот перестал выходить на связь. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
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