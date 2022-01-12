Сердце не выдержало: ТОП-3 актеров-спортсменов, умерших в разгаре карьеры

Совершенное тело требует жертв — эту истину актеры-культуристы знают как никто другой. Супергерои с голубых экранов, двигающие с помощью троса самолеты, останавливающие одной рукой падения зданий, в жизни зачастую страдают от серьезных проблем со здоровьем. Причиной тому могут быть изнуряющие тренировки, неумеренное потребление различных спортивных добавок или же резкое снижение двигательной активности. 5-tv.ru вспомнил российских звезд-атлетов, которым пришлось дорого заплатить за актерскую и спортивную карьеру.

Андрей Погребинский

Instagram @pogrebinski_andrei

Известный по сериалу «Убойная сила» актер и каскадер трагически ушел из жизни в июне прошлого года в возрасте 45 лет. Внезапная смерть Погребинского стала шоком для его близких и поклонников.

Артист, по словам близких, вел здоровый образ жизни — не курил, не употреблял алкоголь и занимался спортом. Однако это не спасло его от внезапной кончины.

Как рассказал 5-tv.ru друг актера Александр Жуков, причиной смерти, которую официально не объявили, стали проблемы с сердцем.

«К сожалению, это происходит у многих спортсменов зачастую, поскольку сердце увеличивается от больших нагрузок, и потом, от менее подвижного образа жизни, не справляется», — пояснил он.

Большую часть своей жизни Погребинский профессионально занимался баскетболом, был мастером спорта. Также он был каскадером — исполнял сложные трюки, требовавшие серьезной физподготовки.

Алексей Герилович

Instagram @gerilovich.aleksei

Актер из «Глухаря» и «БУМЕРанга» Алексей Герилович скоропостижно скончался в возрасте 48 лет. По предварительным данным, причиной смерти артиста-культуриста стала острая сердечная недостаточность.

Герилович, исполняющий в кино из-за своей фактурной внешности в основном роли охранников и бандитов, был найден мертвым в своей квартире. Артист пропал на несколько дней, не отвечал на звонки друга. Последний как раз и забил тревогу, заявив о пропаже актера.

На полу в доме Гериловича правоохранители обнаружили пакет с лекарствами. Возможно, употребление добавок для наращивания объема мышц стало фатальным для артиста.

Соседка Гериловича пожаловалась на запах фекалий после его смерти: «Вонь такая»

Владимир Турчинский

ТАСС /Геннадий Хамельянин

«Русский Шварценеггер» и шоумен Владимир Турчинский стал одной из известнейших жертв неумеренного культуризма и жесткого отношения к своему здоровью. Спустя более лесяти лет после смерти "Динамита" его феномен до сих пор обсуждают фитнес-инструкторы и бодибилдеры, но в контексте «как делать не надо».

Причиной смерти шоумена был назван инфаркт миокарда, что, по мнению специалистов, не является чем-то удивительным. Говоривший о здоровом образе жизни артист, однако, сам не знал границ в своем стремлении к совершенному телу. Он делился своими историями, когда резко сбрасывал почти 30 килограммов, что явно не является нормой.

Также в своей книге артист убеждал поклонников, что алкоголь и табак полезны в адекватных дозах. При своих серьезнейших физических нагрузках Турчинский оставался любителем крепкого кофе и коньяка.

Испытания на прочность вроде сдвигания с места самолета «Руслан», весившего 260 тонн, также не сделали шоумена здоровее, но внесли его имя в книгу рекордов Гиннесса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что была названа предварительная причина смерти актера из «Глухаря» Алексея Гериловича.