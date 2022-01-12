Густая кровь и нагрузки: бодибилдер объяснил, как Герилович мог приблизить свою смерть

Большая часть пищевых добавок для наращивания мышечной массы производится в Европе либо США, а то, что делают в России создается на основе импортного сырья.

Умерший актер Алексей Герилович активно занимался спортом, а для закрепления и усиления эффекта, скорее всего, принимал спортивные добавки. Как выяснилось, причиной смерти 48-летнего мужчины предварительно названа острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Могло ли злоупотребление препаратами сильно повлиять на работу сердца и в каких случаях культуристы в погоне за идеальными мускулами способны довести себя до летального исхода? Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал мастер спорта России по бодибилдингу Станислав Линдовер.

По его словам, легальные, сертифицированные пищевые добавки абсолютно безопасны, а за контролем их качества следят на производстве. При этом большая часть продукции выпускается в Европе либо в США. То, что делают в России, создается на основе импортного сырья. Поэтому какие-либо проблемы при приеме добавок могут быть только у тех, кто имеет противопоказания к их приему, но не обращает внимания на инструкцию, считает бодибилдер.

«Пищевые добавки, продающиеся у нас в России, либо ввезенные и сертифицированные, безопасны, безвредны, при условии, что у человека нет каких-либо противопоказаний», — отметил Линдовер.

Другое дело — лекарственные препараты, которыми увлекаются многие спортсмены. К примеру, на основе тестостерона. Их часто принимают для того, чтобы наращивать мышечную массу.

«Эти вещества прописывает врач на основе сданных анализов. Если использовать завышенные дозировки, а нужно признать, что спортсмены используют как раз завышенные дозировки, то есть потенциальный вред. Самая большая проблема — это сгущение крови. Это потенциальная опасность, которая может перерасти в серьезную угрозу жизни в случае инсультов. Но чтобы это сработало, нужно иметь предрасположенность. Речь идет о сверхдозировках, которые используют некоторые люди по своей воле», — отметил спортсмен.

Что касается вопроса так называемого «отложенного эффекта», когда проблемы возникают только через определенное время после приема добавок или лекарств, то это редкость, считает Лидовер. По его словам, эффект наступает, как правило, здесь и сейчас. Правда, есть одно исключение.

«В отложенной перспективе только лишь в том случае, если спортсмен, используя эти вещества, начинает более агрессивно тренироваться, создавая себе противоестественные нагрузки на организм», — рассказал мастер спорта.

Как и для любой продукции, для пищевых добавок есть черный рынок, но препараты с него также безопасны, считает Лидовер.

«То, что продают на черном рынке не обладает никакой особой токсичностью в сравнении с тем, что, например, продается в аптеках», — отметил спортсмен.

Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. Выпускник Белорусской государственной академии искусств. Также окончил Школу актерского мастерства Юрия Грымова. Его кинокарьера стартовала в начале 2000-х годов. В фильмографии артиста роли в сериалах «Домашний арест», «Глухарь», «Адвокат», «Интерны», «Карпов», «Мылодрама», «Балабол», «БУМЕРанг» и других. Последней работой в кино стали съемки в фильме «18+», который еще не вышел на экраны и находится в производстве.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что друг звезды «Глухаря» Гериловича рассказал, как обнаружил его мертвым.