Герилович разочаровался и ушел из профессии перед смертью: «Не реализовался»

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист Эксклюзив 13 096

Кинопродюсер Добрич рассказал, что умерший Герилович ушел из профессии перед смертью

Фото, видео: Instagram @gerilovich.aleksei

Тема:
Умер Алексей Герилович

По словам кинопродюсера, найденный мертвым 12 января актер мог чувствовать неудовлетворенность от того, как сложилась его творческая карьера. Кроме того, он был одинок и, вероятно, близок к депрессии.

Актер Алексей Герилович, известный по ролям крепких охранников и суровых бандитов в популярных сериалах, скончался на 49-м году жизни. Многие, знавшие его лично, до сих пор не могут поверить в случившееся и пытаются понять, что происходило с мужчиной в последнее время.

Как рассказал в беседе с 5-tv.ru кинопродюсер Йван Добрич, эпизодические роли не устраивали Гериловича и он даже решил уйти из профессии.

«Мы с ним созванивались, хотели встретиться. Я спросил — какие проекты, где снимаешься. Он говорит, что ушел из профессии, и что он теперь фитнес-тренер», — рассказал кинопродюсер.

По его словам, актер мог чувствовать неудовлетворенность от того, как сложилась творческая карьера, а в праздничные дни его настроение еще больше ухудшилось.

«Человек, возможно, разочаровался в профессии. Я не знаю, что там у него случилось <…> Человек сидит долгое время, есть большой перерыв, он осознает, что не так сильно реализовался, как хотел», — отметил Добрич.

Как рассказал кинопродюсер, его удивляло то, что Герилович был одинок — ни девушки, ни семьи, ни детей у него, насколько известно, не было.

«Мне показался странным такой момент. Однажды для сюжета нам нужны были девчонки грудастые, симпатичные, под эскортниц скажем так. И я с одной из них сфотографировался. А когда Леша подошел к этой девчонке, у него была какая-то если не отстраненность, то зажатость. Но я, конечно, не лез в личную жизнь», — признался Добрич.

Герилович и сам жаловался на одиночество. На своей странице в Instagram он публиковал фото из тренажерного зала, где проводил немало времени.

«Одиночество и спорт мои самые лучшие и надежные друзья!» — отмечал актер.

Instagram @gerilovich.aleksei

Алексей Герилович скончался на 49-м году жизни в своей квартире. Насколько известно, он жил один, поэтому его тело обнаружили только спустя несколько дней. По результатам вскрытия, смерть наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. Выпускник Белорусской государственной академии искусств. Также окончил Школу актерского мастерства Юрия Грымова. Его кинокарьера стартовала в начале 2000-х годов. В фильмографии артиста роли в сериалах «Домашний арест», «Глухарь», «Адвокат», «Интерны», «Карпов», «Мылодрама», «Балабол», «БУМЕРанг» и других. Последней работой в кино стали съемки в фильме «18+», который еще не вышел на экраны и находится в производстве.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Герилович мог приблизить свою смерть по мнению бодибелдера.

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