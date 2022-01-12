Тяжелобольной Леонид Куравлев заранее распланировал свои похороны

Советский и российский актер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев заранее распланировал собственные похороны. После смерти в 2012 году любимой жены, актрисы Нины Куравлевой, он стал вести затворнический образ жизни и избегать общения с прессой. Видимо, артист решил никого обременять даже по случаю собственного ухода из жизни, поэтому заранее распланировал похороны. Он хочет упокоиться вместе с покойной супругой на Троекуровском кладбище.

Место, где уже похоронена Нина Васильевна, отведено целой плеяде российских артистов. Здесь нашли последнее пристанище Марина Голуб, Николай Караченцов, Владислав Галкин и многие другие, отмечают dni.ru. На плите у могилы жены артиста появилась вторая надпись: Куравлев Леонид Вячеславович. Разумеется, без даты.

Можно заметить, что надгробный памятник выглядит довольно скромно. Художник Никас Сафронов ранее признавался, что изначально Куравлев хотел сделать «что-то грандиозное», однако потом эскиз был переделан в более скромный вариант. Звезде «Золотого теленка» стало неудобно ставить шикарное надгробие рядом со скромными и чинными могилами академиков, рассказал Сафронов.

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История любви Леонида и Нины Куравлевых

Леонид Куравлев прожил с женой Ниной более полувека. Они познакомились еще будучи школьниками — на катке. В хрупкой семикласснице, бесстрашно рассекавшей коньками лед, девятиклассник сразу увидел свою судьбу. После окончания школы Леонид и Нина дружили, гуляли, ходили в кино, а когда в 1960 году Куравлев получил диплом ВГИКа — пара поженилась. У супругов родилась дочь Катя, а потом и сын Василий. Нина работала учителем английского, а позже стала директором школы.

«Моя жена была очень красивой, невероятной. Нина не ревновала, ни в чем не подозревала. Я никогда ей не изменял. Зачем? У меня уже была любимая женщина, не хотелось искать кого-то еще», — приводит StarHit признание Леонида Куравлева в одном из интервью.

Но, к сожалению, актеру было суждено остаться в одиночестве. Его жене передалось от отца сердечное заболевание, она перенесла два инфаркта, и в 2012 году ее не стало. Куравлев считает, что в смерти супруги виноваты врачи.

«Мы пришли к врачу, молодой девушке, но она не обнаружила никаких осложнений. Сказала, что можно обойтись без операции. Спустя какое-то время пошли к другому специалисту, и он настоял на немедленной госпитализации. Было проведено хирургическое вмешательство, но оно уже не помогло», — рассказывал вдовец.

Госпитализация Леонида Куравлева

Знаменитому исполнителю роли Шуры Балаганова из «Золотого теленка», Жоржа Милославского из картины «Иван Васильевич меняет профессию» и множества других блестящих амплуа сейчас 85 лет. Очень хочется верить, что заблаговременно подготовленное место последнего пристанища ему еще долго будет без надобности.

Однако новости о состоянии народного артиста РСФСР поступают тревожные. Перед Рождеством Леонида Куравлева госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирус. До сих пор диагноз не подтвердился, однако у актера выявили воспаление легких. Помимо этого, ему диагностировали дисфагию, из-за чего пришлось провести экстренную операцию. В желудок Леонида Куравлева вставили трубку, через которую будут подавать пищу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказала соседка тяжелобольного Леонида Куравлева о его жизни до госпитализации и экстренной операции. По ее словам, он уже много лет был «лежачим совсем».