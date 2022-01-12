Тяжелобольному Леониду Куравлеву провели экстренную операцию

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Игорь Рязов
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Народный артист РСФСР попал в больницу перед Рождеством. У него выявили воспаление легких, но коронавирус не подтвердился. Помимо этого, у актера диагностировали дисфагию.

Тяжелобольному Леониду Куравлеву провели экстренную операцию

Фото: www.globallookpress / Lev Ilyin

Тема:
Леонид Куравлев

Народному артисту РСФСР Леониду Куравлеву провели экстренную операцию. Перед Рождеством он попал в Коммунарку с подозрением на коронавирус. В процессе лечения у 85-летнего актера диагностировали дисфагию, потребовалось срочное хирургическое вмешательство.

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Дисфагия — это нарушение сложного рефлекторного глотательного акта. Иными словами, Леонид Куравлев просто не мог принимать пищу самостоятельно. Хирургам пришлось вставить в его желудок трубку, через которую он теперь получает еду.

«85-летнему Леониду Куравлеву провели экстренную операцию на желудке. Артисту был сделан внутривенный наркоз, после чего хирург эндоскопом провела обследование пищевода и желудка пациента. Собрав необходимые данные, врач приняла решение провести Леониду Вячеславовичу гастростомию с использованием видеоэндоскопических технологий. Артисту сделали надрез стенки желудка и передней брюшной стенки, через которые вывели специальную трубку для питания. Через эту трубку пища напрямую будет поступать в желудок Леонида Вячеславовича», — цитирует KP.RU слова источника в здравоохранении.

Операция прошла успешно, но актер все еще находится в тяжелом состоянии.

Как стало известно 5-tv.ru от источника, по состоянию на вчерашний день коронавирус у Леонида Куравлева так и не подтвердился. О его состоянии в настоящий момент точной информации нет. Известно, что у него воспаление легких.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леонида Куравлева госпитализировали из дома престарелых. Почему он уехал в пансионат из просторной квартиры рассказали заслуженная артистка РФ Нина Маслова и известный художник Никас Сафронов.

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