Соседка о жизни тяжелобольного Куравлева: «Он много лет лежачий совсем»

На днях 85-летнего актера госпитализировали из дома престарелых. Как он там оказался и почему — до сих пор неясно. Свидетели отмечают: дочь до последнего ухаживала за Леонидом Вячеславовичем.
Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Проблемы со здоровьем у народного артиста РСФСР Леонида Куравлева начались не год назад и даже не два. Знаменитый актер еще до попадания в дом престарелых был лежачим и не мог себя обслуживать. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала соседка тяжелобольного.
«Знаю, что он много лет уже не выходит из дома. Говорят, что его даже в санаторий куда-то отправили. Так что его тут нет сейчас. Он не выходит, он лежачий совсем», — с грустью сообщила женщина.
Собеседница 5-tv.ru уточнила, что за Куравлевым до отправки в пансионат ухаживала родная дочь Екатерина. При этом женщина отметила, что наследница актера крайне нелюдима. Она никогда не открывает дверь, если находится в квартире, и не желает ни с кем обсуждать детали частной жизни.
«Даже когда он (Леонид Вячеславович — Прим. ред.) был дома, не открывали дверь. Так что не пытайтесь. Дочь я его вижу, она иногда выходит. Вы знаете, не общайтесь, раз не хотят. Нет смысла никакого. Вы тут не добьетесь ничего», — заверила соседка Куравлева с верхнего этажа.
А в заключении уточнила, что, по данным местного консьержа, известного актера отправили в дом престарелых давно. Но в каком он состоянии там находился — никто из жильцов не знал.
Почему Куравлев променял просторную квартиру на пансионат для одиноких стариков
О проблемах Леонида Куравлева стало известно совершенно недавно. Перед Рождеством актер попал в больницу с воспалением легких. COVID-19 диагностирован не был, но состояние талантливого артиста оставалось довольно тяжелым. В больнице 85-летнему пациенту пришлось сделать экстренную операцию.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Леониду Куравлеву потребовалось хирургическое вмешательство и как все прошло.
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