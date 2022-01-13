Сиделки рассказали, в каких условиях больной Куравлев жил в доме престарелых

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 195

Состояние здоровья известного актера оставляет желать лучшего. За его жизнь сейчас борются московские врачи.

Сиделки рассказали, в каких условиях больной Куравлев жил в доме престарелых

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

Тема:
Леонид Куравлев

Тяжелобольной актер Леонид Куравлев последние несколько лет буквально не вставал с кровати. Его здоровье подкосилось, когда скончалась любимая супруга. Народный артист РСФСР начал чахнуть на глазах, да так, что с уходом не справлялись даже дети — Екатерина и Василий. На семейном совете решили, что гения стоит отправить в дом престарелых. Местные сиделки рассказали, в каких условиях жил знаменитый пенсионер и что с ним произошло дальше.

Условия для папы

По словам сотрудников учреждения, близкие люди были очень обеспокоены состоянием Леонида Вячеславовича. Они обзванивали все возможные пансионаты, чтобы найти наиболее комфортный: с постоянной заботой о людях и терпеливыми санитарками.

«Семья выбирала центр, все руководствовались решением Леонида Вячеславовича. Выбор был долгий. Даже в тот день, когда был согласован его заезд, все были готовы к отказу. Он мог не захотеть приехать. А когда все же появился, то все были готовы к тому, что он откажется или захочет уйти», — цитирует руководителя учреждения, где лежал Куравлев, StarHit.ru.

Сотрудники учреждения в эфире программы Дмитрия Борисова также дополнили, что у актера были едва ли не самые лучшие условия. На дверной табличке фамилию звезды заботливо не указывали — звали только по имени и отчеству. В палате присутствовали тренажеры, удобная кровать, телевизор и другие необходимые предметы. С Леонидом Вячеславовичем обращались очень заботливо: если не мог надеть слуховой аппарат — писали все на бумажке. Кроме того, к актеру пускали знаменитых друзей. Например, Ирину Безрукову.

«Я побывала в этом пансионате. Очень надеюсь, что не придется оказаться в таком заведении, но никто не знает своей судьбы. Надеюсь, что такие места станут еще лучше. Но мне там понравилось. Сиделки — это очень милые, но без образования женщины», — делилась впечатлениями звезда, навещавшая Куравлева.

Именно из пансионата 85-летний Леонид Вячеславович попал в больницу. Изначально у него выявили пневмонию. Вскоре выяснилось, что актеру требуется срочная операция на желудке — он не мог самостоятельно принимать пищу. Сейчас состояние знаменитости оценивается как тяжелое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи диагностировали у Леонида Куравлева поражение мозга.

Тема:
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