Врачи диагностировали у Леонида Куравлева тяжелое поражение мозга
Звезда отечественного кино перенес экстренную операцию. Его состояние оценивается как стабильное.
Фото: globallookpress / Pravda Komsomolskaya
Народный артист РСФСР Леонид Куравлев перед Рождеством был госпитализирован в столичную Коммунарку. COVID-19 у звезды отечественного кинематографа не подтвердился. Однако медики диагностировали у актера тяжелое поражение головного мозга.
В результате обследования врачи установили цереброваскулярную болезнь — это заболевание поражает сосуды и приводит к нарушению мозгового кровообращения.
Также у знаменитого артиста хроническая ишемия головного мозга третьей степени и псевдобульбарный синдром (комплекс симптомов центрального паралича мышц, участвующих в процессах глотания, фонации, артикуляции и нередко мимики — Прим. Ред.).
При таком диагнозе у больного страдает память, ухудшается координация движений, ему сложно ориентироваться в пространстве. В последней стадии болезнь может спровоцировать аневризму, тромбоз и в худшем случае — инсульт.
«У 85-летнего Леонида Куравлева было выявлено стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Нарушения памяти и речи, мыслительного процесса и воспоминаний. Нарушения функций глотания пищи. Сейчас сознание артиста находится на уровне поверхностного оглушения», — рассказал сайту KP.RU источник в здравоохранении.
При этом, по информации собеседника издания, жизненно важные процессы в организме артиста все еще активны — Леонид Вячеславович сам дышит и находится без аппарата искусственной вентиляции легких.
По последним данным, состояние актера стабильное. Ему провели экстренную операцию. Из-за развившейся дисфагии — нарушения сложного рефлекторного глотательного акта, всенародно любимый артист не мог есть.
Врачи вставили в его желудок трубку, через которую он теперь может получать необходимое питание. Лечение Куравлева взял на личный контроль главный врач больницы Денис Проценко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тяжелобольной Леонид Куравлев заранее распланировал свои похороны.
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