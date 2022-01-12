Врачи диагностировали у Леонида Куравлева тяжелое поражение мозга

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 9 018

Звезда отечественного кино перенес экстренную операцию. Его состояние оценивается как стабильное.

Врачи диагностировали у Леонида Куравлева тяжелое поражение мозга

Фото: globallookpress / Pravda Komsomolskaya

Тема:
Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев перед Рождеством был госпитализирован в столичную Коммунарку. COVID-19 у звезды отечественного кинематографа не подтвердился. Однако медики диагностировали у актера тяжелое поражение головного мозга.

В результате обследования врачи установили цереброваскулярную болезнь — это заболевание поражает сосуды и приводит к нарушению мозгового кровообращения.

Также у знаменитого артиста хроническая ишемия головного мозга третьей степени и псевдобульбарный синдром (комплекс симптомов центрального паралича мышц, участвующих в процессах глотания, фонации, артикуляции и нередко мимики — Прим. Ред.).

При таком диагнозе у больного страдает память, ухудшается координация движений, ему сложно ориентироваться в пространстве. В последней стадии болезнь может спровоцировать аневризму, тромбоз и в худшем случае — инсульт.

«У 85-летнего Леонида Куравлева было выявлено стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Нарушения памяти и речи, мыслительного процесса и воспоминаний. Нарушения функций глотания пищи. Сейчас сознание артиста находится на уровне поверхностного оглушения», — рассказал сайту KP.RU источник в здравоохранении.

При этом, по информации собеседника издания, жизненно важные процессы в организме артиста все еще активны — Леонид Вячеславович сам дышит и находится без аппарата искусственной вентиляции легких.

По последним данным, состояние актера стабильное. Ему провели экстренную операцию. Из-за развившейся дисфагии — нарушения сложного рефлекторного глотательного акта, всенародно любимый артист не мог есть.

Врачи вставили в его желудок трубку, через которую он теперь может получать необходимое питание. Лечение Куравлева взял на личный контроль главный врач больницы Денис Проценко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тяжелобольной Леонид Куравлев заранее распланировал свои похороны.

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