Стала известна причина смерти вдовы Андрея Мягкова

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Игорь Рязов
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Анастасия Вознесенская скончалась 14 января на 79-м году жизни. Ее смертью оказалась шокирована Лия Ахеджакова.

Стала известна причина смерти вдовы Андрея Мягкова

Фото: РИА Новости / Михаил Фомичев

Тема:
Умерла вдова Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская

Народная артистка России Анастасия Вознесенская — вдова актера Андрея Мягкова — скончалась на 79-м году жизни из-за последствий коронавируса.

20 декабря Анастасия Валентиновна сдала положительный тест на COVID-19 в одной из подмосковных клиник. Вдова Андрея Мягкова несколько недель боролась с болезнью и ее последствиями, однако до конца оправиться от нее не смогла.

«В конце декабря 78-летняя актриса Анастасия Вознесенская почувствовала недомогание. 20 декабря женщина решила сдать тест на коронавирус в одной из больниц подмосковного города Домодедово. Результаты теста оказались положительными, у женщины подтвердился COVID-19», — цитирует KP.RU слова источника в здравоохранении.

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Анастасия Вознесенская — народная артистка России, актриса театра и кино. Вдова знаменитого актера Андрея Мягкова начинала карьеру в театре «Современник», но ушла оттуда во МХАТ вслед за Олегом Ефремовым. Затем играла в труппе МХТ имени Чехова. Также актриса известна любителям кинематографа — сыграла в фильмах «Гараж», «Вокзал для двоих», «Авария — дочь мента» и других.

Народная артистка РФ Анастасия Вознесенская прожила чуть меньше года после смерти супруга Андрея Мягкова, полюбившегося публике по фильмам «Ирония судьбы» и «Служебный роман». Он скончался 18 февраля 2021-го в возрасте 82 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лия Ахеджакова оказалась шокирована из-за смерти Анастасии Вознесенской.

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