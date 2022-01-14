Стала известна причина смерти вдовы Андрея Мягкова
Анастасия Вознесенская скончалась 14 января на 79-м году жизни. Ее смертью оказалась шокирована Лия Ахеджакова.
Фото: РИА Новости / Михаил Фомичев
Народная артистка России Анастасия Вознесенская — вдова актера Андрея Мягкова — скончалась на 79-м году жизни из-за последствий коронавируса.
20 декабря Анастасия Валентиновна сдала положительный тест на COVID-19 в одной из подмосковных клиник. Вдова Андрея Мягкова несколько недель боролась с болезнью и ее последствиями, однако до конца оправиться от нее не смогла.
«В конце декабря 78-летняя актриса Анастасия Вознесенская почувствовала недомогание. 20 декабря женщина решила сдать тест на коронавирус в одной из больниц подмосковного города Домодедово. Результаты теста оказались положительными, у женщины подтвердился COVID-19», — цитирует KP.RU слова источника в здравоохранении.
Анастасия Вознесенская — народная артистка России, актриса театра и кино. Вдова знаменитого актера Андрея Мягкова начинала карьеру в театре «Современник», но ушла оттуда во МХАТ вслед за Олегом Ефремовым. Затем играла в труппе МХТ имени Чехова. Также актриса известна любителям кинематографа — сыграла в фильмах «Гараж», «Вокзал для двоих», «Авария — дочь мента» и других.
Народная артистка РФ Анастасия Вознесенская прожила чуть меньше года после смерти супруга Андрея Мягкова, полюбившегося публике по фильмам «Ирония судьбы» и «Служебный роман». Он скончался 18 февраля 2021-го в возрасте 82 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лия Ахеджакова оказалась шокирована из-за смерти Анастасии Вознесенской.
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