Не инсульт! Друг Зеленского назвал точную причину смерти телеведущего

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 6 214

Журналист скончался во время отдыха в Доминикане в возрасте 46 лет. Сначала все говорили, что причиной стало кровоизлияние в мозг, но режиссер Николай Сергеев это опровергает.

Фото, видео: Instagram @photo_golovina, @mikhail_zelenskiy, 5-tv.ru

Тема:
Умер телеведущий Михаил Зеленский

Причиной смерти телеведущего Михаила Зеленского был не инсульт, как сообщалось ранее, а инфаркт. Об этом 5-tv.ru сообщил друг знаменитости, режиссер и продюсер Николай Сергеев.

«Уже известно, что у него был не инсульт, а инфаркт, то есть сердце у него остановилось», — рассказал Николай Сергеев, уточнив, что ему известно это от собственных источников.

Друг Михаила Зеленского добавил, что с похоронами не должно возникнуть никаких сложностей — близким телеведущего хватает средств на их проведение. Однако пока сложно представить, как дальше будут жить родители Михаила.

«Я знаю, что трудностей никаких нет. Единственное — Мишины родители. Он же единственный сын, он полностью их обеспечивал. Это два интеллигентнейших пожилых человека, которые остались без этой поддержки. Я даже не представляю, что они сейчас переживают», — признался Николай Сергеев.

Михаил Зеленский скончался во время отдыха в Доминиканской Республике 11 января. Там журналист находился с женой Милой Рубинчик. Внезапно 46-летнему телеведущему стало плохо, он был экстренно госпитализирован, однако врачи не сумели его спасти. Все это время рядом была его третья жена, теперь овдовевшая.

Последняя любовь Михаила Зеленского: с кем ведущий обрел свое недолгое счастье

Ранее 5-tv.ru публиковал переписку Михаила Зеленского с другом незадолго до смерти. Ведущий отмечал, что «надежды на встречу не оставляет».

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