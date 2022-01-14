Не инсульт! Друг Зеленского назвал точную причину смерти телеведущего

Журналист скончался во время отдыха в Доминикане в возрасте 46 лет. Сначала все говорили, что причиной стало кровоизлияние в мозг, но режиссер Николай Сергеев это опровергает.
Фото, видео: Instagram @photo_golovina, @mikhail_zelenskiy, 5-tv.ru
Причиной смерти телеведущего Михаила Зеленского был не инсульт, как сообщалось ранее, а инфаркт. Об этом 5-tv.ru сообщил друг знаменитости, режиссер и продюсер Николай Сергеев.
«Уже известно, что у него был не инсульт, а инфаркт, то есть сердце у него остановилось», — рассказал Николай Сергеев, уточнив, что ему известно это от собственных источников.
Друг Михаила Зеленского добавил, что с похоронами не должно возникнуть никаких сложностей — близким телеведущего хватает средств на их проведение. Однако пока сложно представить, как дальше будут жить родители Михаила.
«Я знаю, что трудностей никаких нет. Единственное — Мишины родители. Он же единственный сын, он полностью их обеспечивал. Это два интеллигентнейших пожилых человека, которые остались без этой поддержки. Я даже не представляю, что они сейчас переживают», — признался Николай Сергеев.
Михаил Зеленский скончался во время отдыха в Доминиканской Республике 11 января. Там журналист находился с женой Милой Рубинчик. Внезапно 46-летнему телеведущему стало плохо, он был экстренно госпитализирован, однако врачи не сумели его спасти. Все это время рядом была его третья жена, теперь овдовевшая.
Последняя любовь Михаила Зеленского: с кем ведущий обрел свое недолгое счастье
Ранее 5-tv.ru публиковал переписку Михаила Зеленского с другом незадолго до смерти. Ведущий отмечал, что «надежды на встречу не оставляет».
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