Последняя любовь Михаила Зеленского: с кем ведущий обрел свое недолгое счастье

Покойный телеведущий был женат трижды, но настоящее чувство пришло к нему лишь после 40 лет в лице блогера и психолога Милы Рубинчик. Счастье оказалось, увы, недолгим.

В свои 46 лет телеведущий и журналист Михаил Зеленский был женат трижды. Последней спутницей стала психолог и автор YouTube-канала «Прокрастинатор» Мила Рубинчик, и именно с ней, по собственным словам, он узнал, что такое настоящая любовь. Зеленский не скрывал эмоций, с вдохновением и обожанием говорил об избраннице.

Рубинчик на своем канале утверждала, что поможет любому построить крепкий союз, она также создала курс «Инструкция по управлению женщиной», который, к слову, пользовался популярностью. Возможно, хрупкая блондинка действительно знает, как завоевать чье-то сердце, потому что сердце Зеленского принадлежало ей без остатка.

Возлюбленная была младше телеведущего на семь лет, тоже разведенная, у нее подрастала дочка. Вместе с новой супругой Зеленский планировал еще детей, вел здоровый образ жизни — оттого еще более внезапной для близких оказалась его смерть. Как пишет Woman.ru со ссылкой на интервью с журналистом, только с Рубинчик он обрел абсолютное счастье, с ней чувствовал себя свободным, мечтал открывать новые горизонты и наполнять жизнь впечатлениями.

Instagram @mikhail_zelenskiy

Супруги с энтузиазмом посещали культурные мероприятия и путешествовали. Под общими снимками Зеленский писал: «На тебе свет клином сошелся». Он признавался жене в любви на разных языках, звал ее богиней, восхищался, не скупясь на красивые слова. В социальных сетях публиковал фото из романтических поездок — рядом с Эйфелевой башней, белыми дворцами Маската, на берегах Кубы и в Мексике. Новогодние праздники пара отправилась отмечать в Доминиканскую Республику. С ними поехала и дочь Рубинчкик.

Семейный отдых прервала трагедия. Михаил Зеленский скоропостижно скончался от инсульта. Был экстренно госпитализирован, но врачи не сумели его спасти. Последняя любовь, которая после трагедии наглухо закрылась от прессы и удалила все посты в соцсетях, чтобы не получать вопросов от поклонников, была с ним рядом. Вдова переживает утрату наедине с собой и близкими. К ней любимый мужчина шел долгие годы, но времени судьба им отмерила немного.

Первой женой Зеленского стала его бывшая одноклассница Ольга Дробина. В школе они сидели за соседними партами, были друг в друга влюблены, но все же расстались. Через 12 лет после выпускного встретились снова, и чувства вспыхнули с новой силой. После нескольких лет совместной жизни зарегистрировали брак. Но увлеченность карьерой отдалила журналиста от супруги, и уже через два года они развелись.

Однако ходили слухи, что была и другая причина развода — служебный роман телеведущего с коллегой по шоу «Танцы на льду», фигуристкой Еленой Грушиной.

ТАСС / Сысоев Григорий

Украинская спортсменка составила пару журналисту, и еще до окончания проекта вся страна знала о романтических отношениях партнеров. По завершении шоу фигуристка покинула США, где жила уже несколько лет, оставила там дом, родственников, стала жить с новым возлюбленным в Москве. В 2008 году спортсменка подарила супругу дочь Софию, в 2012-м — Полину.

Зеленский был вовлеченным отцом, во всем помогал своей женщине, ухаживал за детьми, пылинки сдувал с их мамы. Причины расставания с Грушиной остались загадкой для публики. Но когда младшей девочке было пять лет, ее папу уже стали замечать в обществе Милы Рубинчик.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, врач назвал причину «молодого» инсульта Михаила Зеленского.