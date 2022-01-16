Данко о беспомощности Хлебниковой: «Для Марины никто деньги собирать не будет»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 037

Известный певец жестко отреагировал на инициативу помочь артистке с ремонтом в сгоревшей квартире. Сама она недавно вышла из больницы. На кого же можно рассчитывать?

Данко о беспомощности Хлебниковой: «Для Марины никто деньги собирать не будет»

Фото: globallookpress / Lev Ilyin

Тема:
Пожар в квартире Марины Хлебниковой

Пострадавшая при пожаре певица Марина Хлебникова вынуждена скитаться по друзьям — ее квартира непригодна для жилья после ЧП. На капитальный ремонт нужны огромные деньги, которых у звезды пока еще нет. Известный телеведущий Андрей Малахов, обеспокоенный ситуацией, призвал коллег из шоу-бизнеса помочь артистке. Первым высказался певец Данко, решительно заявив, что средств от селебрити обгоревшей ждать не стоит.

«Хочу немножко приоткрыть пелену: в шоу-бизнесе коллег нет, есть, скорее, бизнес-партнеры. Твой „коллега“ скорее тебя затопчет, утопит, уничтожит — сделает все, чтобы ты просто исчез, да еще потом и поржет над этим», — комментировал инициативу Малахова Данко в интервью Sobesednik.ru.

Певец признался, что на собственном опыте прочувствовал, каково это, быть заложником ситуации и не иметь возможности просить помощи у «друзей». Данко считает, что современные звезды слишком сильно боятся конкуренции, чтобы «вытягивать со дна» еще одну коллегу. Проще говоря, сочувствующие остаются сочувствующими только на словах.

«Для Марины никто из артистов деньги собирать не будет. Если враг повержен — мы празднуем победу и выдаем ордена!» — заключил музыкант.

globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

56-летняя Марина Хлебникова пострадала при пожаре 18 ноября. Уснув в момент ЧП, звезда получила сильнейшие ожоги лица и тела. Ей потребовалась срочная госпитализация, а затем и операция. Артистку приходилось вводить в искусственную кому и подключать к аппарату ИВЛ. В противном случае она могла не выжить.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Марина Хлебникова после выписки рискует вновь оказаться в больнице.

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