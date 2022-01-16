Вдову Грачевского госпитализировали после открытия памятника на могиле мужа
Екатерина Белоцерковская опубликовала на своей странице в Instagram видео, снятое в больнице. Из ролика становится понятно, что она лежит под капельницей.
Фото, видео: Instagram @belotserkovskaia_official
Вдову режиссера Бориса Грачевского госпитализировали после открытия памятника на его могиле. На своей странице в Instaram Екатерина Белоцерковская опубликовала видео, на котором лежит под капельницей.
Видеозапись, сделанная в больнице, была опубликована вдовой Грачевского около 11 часов назад. Никаких подписей, характерных для сторис, в ролике нет. С тех пор Екатерина Белоцерковская также не давала комментариев о своем диагнозе или состоянии.
Как сообщал 5-tv.ru, в пятницу, 14 января, на могиле Бориса Грачевского на Троекуровском кладбище открыли памятник. Монумент режиссеру «Ералаша» установили ровно через год после его смерти.
«Боре бы понравилось»: памятник режиссеру Грачевскому открыли на Троекуровском кладбище
Смерть Бориса Юрьевича для многих стала полной неожиданностью. 71-летнего режиссера экстренно госпитализировали с коронавирусом. Он даже шел на поправку и делал улыбчивые фото из палаты, как вдруг случилось страшное. Хоронили гения со всеми почестями, как и полагается. Инициатором создания памятника Грачевскому выступил директор театра «Ленком» Марк Варшавер, сочтя это необходимостью.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему актриса Екатерина Белоцерковская вдруг начала общаться с покойным мужем Борисом Грачевским.
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