Вдову Грачевского госпитализировали после открытия памятника на могиле мужа

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 1 032

Екатерина Белоцерковская опубликовала на своей странице в Instagram видео, снятое в больнице. Из ролика становится понятно, что она лежит под капельницей.

Фото, видео: Instagram @belotserkovskaia_official

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский

Вдову режиссера Бориса Грачевского госпитализировали после открытия памятника на его могиле. На своей странице в Instaram Екатерина Белоцерковская опубликовала видео, на котором лежит под капельницей.

Видеозапись, сделанная в больнице, была опубликована вдовой Грачевского около 11 часов назад. Никаких подписей, характерных для сторис, в ролике нет. С тех пор Екатерина Белоцерковская также не давала комментариев о своем диагнозе или состоянии.

Как сообщал 5-tv.ru, в пятницу, 14 января, на могиле Бориса Грачевского на Троекуровском кладбище открыли памятник. Монумент режиссеру «Ералаша» установили ровно через год после его смерти.

«Боре бы понравилось»: памятник режиссеру Грачевскому открыли на Троекуровском кладбище

Смерть Бориса Юрьевича для многих стала полной неожиданностью. 71-летнего режиссера экстренно госпитализировали с коронавирусом. Он даже шел на поправку и делал улыбчивые фото из палаты, как вдруг случилось страшное. Хоронили гения со всеми почестями, как и полагается. Инициатором создания памятника Грачевскому выступил директор театра «Ленком» Марк Варшавер, сочтя это необходимостью.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему актриса Екатерина Белоцерковская вдруг начала общаться с покойным мужем Борисом Грачевским.

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский
14 янв
«Боре бы понравилось»: памятник режиссеру Грачевскому открыли на Троекуровском кладбище
25 дек
Вдова Грачевского встретила день рождения без любимого мужа: «Первый год без тебя»
24 дек
Суд отказал первой жене Бориса Грачевского в получении доли наследства
18 дек
Вдова Бориса Грачевского рассказала, когда на могиле мужа установят памятник
30 нояб
Вдова Грачевского подвела итоги уходящего 2021 года: «Он был адом!»
25 нояб
Суд в Москве отказал вдове Грачевского в иске к «Ералашу»
25 нояб
Погрязшая в судебных исках вдова Грачевского вымаливает помощь у покойного мужа
17 нояб
Кому достанется многомиллионное наследство Бориса Грачевского?
2 нояб
Адвокат рассказал о многочисленных судебных исках к вдове Грачевского
21 окт
Друг Грачевского потребовал 18 миллионов с его вдовы и детей
Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
75.77
1.20 86.89
1.43
У каких пар самые проблемные отношения по гороскопу

Последние новости

18:27
Ученый предсказал глобальный холод из-за извержения вулкана в Тонга
18:03
Стали известны подробности о состоянии госпитализированной Аллы Суриковой
17:58
Шакуров раскрыл семейную тайну на праздновании своего 80-летия
17:43
Телеведущий Зеленский о риске ранней смерти: «На пенсии здоровьем позанимаюсь»
17:26
Странная любовь: почему человек влюблен лишь до тех пор, пока его игнорируют
16:59
Галкин показал картину Лизы, написанную по закономерности Леонардо да Винчи

Сейчас читают

У каких пар самые проблемные отношения по гороскопу
Полнолуние 18 января: чем опасен этот день и как избежать трагических последствий
Витамин вечной молодости: какие продукты нужно есть для предотвращения старения
Адвокат Жорин требует компенсацию от европейского регулятора за «смертельную» вакцину

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год