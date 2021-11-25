Погрязшая в судебных исках вдова Грачевского вымаливает помощь у покойного мужа

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Виктория Андреева
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Екатерина Белоцерковская осталась одна с маленьким сыном режиссера на руках. Кажется, сил справляться с проблемами у женщины больше нет.

Погрязшая в судебных исках вдова Грачевского вымаливает помощь у покойного мужа

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский

Вдова создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского переживает нелучшие времена. Знаменитый режиссер скончался 14 января, но актриса Екатерина Белоцерковская все никак не может разобраться с нахлынувшими проблемами: и денежными, и жилищными, и моральными. Единственное, что ее спасает сегодня, — разговоры с духом покойного любимого мужчины.

В Instagram 36-летняя Екатерина выложила трогательное фото в обнимку с Борисом Юрьевичем. Здесь он весел и обаятелен, нежно прижимается к Белоцерковской. Кажется, у них впереди еще много лет совместной жизни. Но судьба распорядилась иначе.

«Береги нас, пожалуйста, сверху… Тебе все видно там… Я люблю тебя…» — подписала снимок вдова Бориса Грачевского.

 
 
 
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Публикация от Екатерина Белоцерковская (@belotserkovskaia_official)

Газета.ру напоминает, что после кончины режиссера Екатерина погрязла в судебных исках. Разные люди в общей сложности требуют от нее 20 миллионов рублей. Кроме того, у Белоцерковской произошел конфликт с бывшей женой Бориса Юрьевича из-за наследства и многомиллионного имущества. Фанаты, как могут, поддерживают женщину.

«Сил вам, дорогая! Борис всегда рядом!»

«Дай бог вам всего самого хорошего!»

«Вы точно справитесь, Катенька! А он обязательно поможет…» — обращались к вдове Грачевского подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова Бориса Грачевского подверглась нападению у могилы покойного режиссера.

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